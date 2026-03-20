Rocío Molina 20 MAR 2026 - 11:02h.

El DJ comparte un mensaje dirigido a su madre sobre los pasos que ha dado para sanar heridas y llegar al perdón

Kiko Rivera escribe un emotivo mensaje por el Día del Padre (con guiño a su madre): "Siempre has estado"

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Kiko Rivera ha vuelto a utilizar las redes para lanzar un mensaje cargado de emotividad hacia su madre tras producirse la esperada reconciliación y estando a punto de ver la luz, 'No hay paz sin ti', su nuevo y especial single. El DJ, exconcursante de 'Supervivientes', ha resumido sus sentimientos en un precioso texto en el que deja claro que ha encontrado la calma necesaria y el alivio que siente tras iniciar ese acercamiento hacia Isabel Pantoja.

Para Kiko Rivera esta no es una canción más, sino un proyecto que ha nacido de la introspección, de evaluarse y dejar correr sus emociones. "Es de esas que nacen cuando uno deja de mirar hacia fuera y empieza a mirarse por dentro", ha confesado el que fuera marido de Irene Rosales junto a un vídeo en el que se le ve de pequeño en brazos de su madre, como hizo hace unos días con su su tío Agustín.

En esta ocasión, su mensaje reflexiona sobre el peso que ha sentido, el haber vivido situaciones límite y la importancia de rendirse finalmente a lo que uno siente y quiere, haciendo una clara referencia a la tensa situación que ha tenido con su madre y por la que lleva cinco años sin hablarse con ella.

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Hay heridas que solo se cierran cuando decides dejar de luchar contra ellas", Kiko Rivera

"A veces la vida te pone en situaciones donde cargar con todo pesa demasiado… y es ahí donde entiendes que soltar no es perder, es avanzar", ha dicho acerca de esas heridas que se curan sin seguir luchando contra ellas. Una filosofía de vida que es el telón de fondo de 'No hay paz sin ti', su nueva canción que verá la luz el próximo 27 de marzo.

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Con este estreno previsto para esa fecha, Kiko Rivera se prepara para mostrar cómo se encuentra en la actualidad y hay una frase de su post de Instagram que resume muy bien el proceso que ha vivido para llegar a este punto ahora. "Hay cosas que solo encuentran paz cuando uno da ese paso que tanto cuesta".

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Esto marca un nuevo punto de partida en la guerra familiar de los Pantoja, abriendo otra etapa y recalcando con su "nos queda muy poco", que falta poco tiempo para el estreno musical y tal vez para el reencuentro oficial entre madre e hijo después de cinco años de silencio y de reproches.