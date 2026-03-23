Rocío Molina 23 MAR 2026 - 15:34h.

El ganador del Premio Planeta ha opinado sobre el estreno de la hija de Terelu Campos en el mundo literario con su primera novela

Georgina Rodríguez manda un mensaje a Alejandra Rubio y a Carlo Costanzia tras anunciar que esperan su segundo hijo

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Alejandra Rubio, que acaba de confirmar que está embarazada de su segundo hijo, se ha encontrado con un mensaje de apoyo del escritor Juan del Val tras la publicación de su primera novela. La colaboradora de 'Vamos a ver' acapara los titulares por su nuevo embarazo y por su debut como escritora a poco más de un mes de que 'Si decido arriesgarme' salga a la venta al público. Ante las críticas recibidas y un primer escepticismo general, el ganador del Premio Planeta ha validado la iniciativa y proyecto de la hija de Terelu Campos.

Después de que muchos conocidos hayan puesto en duda la capacidad de la influencer para escribir libros y defenderse de las críticas, la nieta de María Teresa Campos se ha encontrado con un aliado que no se ha sorprendido de su trabajo como escritora.

Pese a que se ha defendido de esta falta de confianza inicial y de las opiniones negativas, advirtiendo que "todo lo que sea promoción me viene bien" y que el hecho de hablar aunque sea mal es una forma de darle difusión, la novia de Carlo Costanzia se ha encontrado con una mano amiga en el camino.

Ese proyecto que Alejandra Rubio califica como "un trocito mío", se ha visto reforzado por la opinión del comunicador. De esta faceta en la que ahora debuta como escritora, Juan del Val ha expresado que le parece "muy bien", señalando que al final todo dependerá de la acogida que esta tenga por parte de los lectores y que comparte su inquietud por escribir. "Entiendo todo", ha manifestado.

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Ocupando titulares por su debut como escritora y ahora el anuncio de este nuevo embarazo, la hija de Terelu Campos se ha encontrado con esta opinión de Juan del Val sobre su libro 'Si decido arriesgarme' que saldrá a la venta el próximo 13 de mayo, mientras ella ajena a este gesto se ha dedicado a compartir en sus redes unas espectaculares fotos.