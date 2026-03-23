La princesa heredera de Noruega se encuentra en uno de los momentos más difíciles de su vida, tanto en lo personal como en el ámbito institucional

Mette-Marit de Noruega afirma que fue "manipulada" por Jeffrey Epstein: "Una vez me hizo sentir tan insegura que llamé a Haakon"

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La princesa Mette‑Marit de Noruega ha vuelto al foco mediático tras difundirse unas imágenes en las que aparece utilizando un respirador de oxígeno debido al avance de la enfermedad pulmonar crónica que padece desde hace años.

Se trata de la reaparición de la heredera al trono noruego junto a su esposo, el príncipe Haakon, y acompañada por su terapeuta, tras su sonada entrevista sobre su vínculo con Jeffrey Epstein.

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Las capturas han generado un revuelo mediático en la prensa escandinava y ya ocupa un sinfín de titulares en numerosos medios europeos.

Las fotografías, publicadas por 'Se Og Hor', muestran a la princesa en un momento especialmente delicado de su estado de salud. En ellas se la puede ver con un respirador nasal conectado a un dispositivo portátil de apoyo, que lo sujeta su marido, mientras la pareja 'royal' da un paseo junto al personal terapéutico de la princesa. Esta situación refleja su delicado estado de salud a causa de la fibrosis pulmonar crónica que le diagnosticaron en 2018.

El pasado mes de diciembre, la Casa Real noruega comunicó que Mette-Marit se someterá a un trasplante de pulmón debido a su patología, que le ha obligado en los últimos años a ausentarse de sus obligaciones institucionales en repetidas ocasiones.

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"Nos acercamos al momento de realizar un trasplante de pulmón y estamos realizando los preparativos necesarios para que sea posible cuando llegue ese momento. Aún no se ha decidido cuándo la princesa heredera entrará en lista de espera para un trasplante de pulmón", manifestó el jefe de departamento y profesor del Departamento de Neumología del Rikshospitalet.

Desde entonces, ha permanecido alejada de sus funciones institucionales. Y no solo por su salud. También por otros dos escándalos que han marcado su vida estos últimos meses: el juicio contra su primogénito, Marius Borg, acusado de 40 cargos, y la filtración de su relación con Epstein.

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De Marius Borg, a Jeffrey Epstein: los otros escándalos de Mette-Marit

La Fiscalía noruega ha solicitado siete años y siete meses de prisión para el hijo de la princesa noruega y ha exigido que el joven de 29 años sea declarado culpable de 39 de los 40 delitos descritos en la acusación, después de que se revocara una de las violaciones de la orden de alejamiento.

Entre los delitos, destacan cuatro presuntas violaciones, varios delitos de abuso sexual y conducta sexual inapropiada, episodios de violencia física contra exparejas, amenazas y quebrantamiento de órdenes de alejamiento. Høiby se ha declarado culpable de 24 cargos, pero también inocente de los cargos graves, incluidos violación y agresión. El veredicto no se conocerá hasta dentro de unas semanas.

Además, Mette-Marit ha tenido que hacer frente y se ha visto obligada a pronunciarse sobre su amistad con el difunto magnate. Fue el pasado 20 de marzo cuando concedió una entrevista a la cadena 'NRK' para aclarar su relación con Epstein.

"Me siento tan manipulada. Y cuando te manipulan, una no se da cuenta al principio. Te va llegando información en momentos distintos. Creo que ahora me doy cuenta de hasta qué punto me manipularon. Está claro que lleva tiempo procesarlo, pero hubo una serie de hechos que hicieron que pensase que algo no estaba bien", aseveraba.

Asimismo, deseó "no haberlo conocido nunca" y declaró que "es muy importante para mí asumir la responsabilidad por no revisar su pasado de forma más detallada y por ser tan manipulada y engañada como lo fui".