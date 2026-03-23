Celia Molina 23 MAR 2026 - 13:06h.

El actor canario, que interpreta a Sanji en la serie, muestra cómo es su duro entrenamiento para cumplir con las exigencias del papel

Aunque, en esta segunda temporada, su cuerpo ya no le duele tanto, llegó a confesar que no dormía de lo mucho que sufría entrenando

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Este mismo mes de marzo, Netflix ha estrenado la segunda temporada de 'One Piece', el action live de la adaptación del famoso cómic manga escrito por Eiichiro Oda. En esta nueva entrega, el actor canario Taz Skylar ha vuelto a meterse en la piel de Sanji, cocinero y miembro del trío monstruoso de la serie, que destaca por su estilo de pelea, basado principalmente, en las patadas al aire.

En su cuenta de Instagram, este joven medio español medio británico que comenzó su carrera de actor durmiendo en su coche para poder ahorrar, ha mostrado en todo momento cómo ha sido el proceso de transformación de su físico - él mismo confesó en su canal de Youtube que, al principio, le costaba verse sin camiseta, por los complejos que había tenido en el pasado - para adaptarse al papel.

"Mi cuerpo no se podía relajar porque yo no le dejaba"

Durante la primera temporada, explicó en 'Cinemanía' que a su cuerpo le costó mucho acostumbrarse a una rutina de ejercicio tan alta y exigente como la que requería la serie. Y, aunque ahora ya está más hecho a la fisonomía y los movimientos aéreos de Sanji, siguen siendo impresionantes las escenas de entreno que publica en sus redes sociales.

"Tengo vídeos que he hecho de mí mismo, hablándole a la cámara a las cuatro de la mañana porque no podía dormir. ¿Sabes cuando te duele tanto el cuerpo que sientes el latido de tu corazón en todas partes? Ese es el sentimiento con el que yo me voy a dormir muchas veces cuando estoy entrenando para la serie", dijo Skylar en la revista.

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"En esa primera temporada estaba transformando mi cuerpo, ahora hasta cierto punto tengo un cuerpo mucho más fuerte. Está mucho más acostumbrado y, aun así, me duele, pero no tanto. En esa primera temporada dormí poco, porque mi sistema nervioso no se podía relajar de lo dañado que estaba y de lo poco que lo dejaba descansar", añadió también el de Tenerife en Cinemanía.

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Tres días sin comer y dos sin beber agua: "No lo hagan"

En sus redes, también reveló la estricta dieta a la que sometió para conseguir el cuerpo deseado. Una restricción de alimentos y de agua - que le provocaba deshidratación -que, aunque a él le haya funcionado, no se la recomienda a nadie: "Entiendo su preocupación y agradezco sus mensajes. Para que quede claro, no beber agua durante dos días y no comer durante tres fue decisión mía, nadie me lo pidió. Me enorgullezco de mi trabajo y quiero dar lo mejor de mí. Pero no recomiendo esto. Beban agua, coman", dijo en su Instagram ante la preocupación de sus fans por este método de adelgazamiento.

El esfuerzo de Taz para interpretar a Sanji no solo ha sido físico, pues él también es el encargado de ponerle voz en el doblaje al español. Recientemente, se ha mostró "muy orgulloso" en una entrevista de haberle puesto al personaje su acento canario, motivo por el que ha recibido muchas felicitaciones y mensajes de apoyo por parte de sus vecinos isleños.