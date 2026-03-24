Rocío Molina 24 MAR 2026 - 11:18h.

La influencer ha dejado impresionados a sus seguidores y a su madre Paz Padilla muy emocionada al compartir un vídeo vestida de novia

Anna Ferrer Padilla rompe a llorar al hablar de su boda con Mario Cristóbal: "Me está removiendo muchísimo"

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Anna Ferrer ha mostrado uno de los vídeos más esperados a sus seguidores. La influencer se ha vestido de novia y ha compartido los diseños de algunos de los vestidos que se ha probado antes de darse el 'sí, quiero' en su boda con Mario Cristóbal. Una cita que ha sido de lo más mágica y con la que ha dejado a su comunidad sin aliento y a su madre Paz Padilla completamente emocionada.

La joven creadora de contenido, de 29 años, que está compartiendo cada detalle y preparativo de su gran día con su prometido con su comunidad de seguidores ha dado la sorpresa definitiva al mostrar el que es uno de los instantes más emocionantes: el ver a la novia por primera vez vestida de blanco.

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Recientemente la influencer recibía una de las "mayores sorpresas" de su vida al ser secuestrada por sus amigas y disfrutar de una despedida de soltera en Málaga con muchas pruebas y disfraces. Y no es lo único que la hija de Paz Padilla ha revelado relativo a su boda y al dulce camino de los preparativos. Desde el menú y detalles pensados de la ceremonia hasta el lugar y fecha escogida.

Sin embargo, este vídeo de ella vestida de novia ha pillado por sorpresa a todos porque creían que no lo compartiría y que sería una sorpresa. A la primera que ha descolocado ha sido a su propia madre Paz Padilla. Varias apuestas y estilos con los que Anna Ferrer ha aparecido y ha posado frente al espejo convertida en una novia de ensueño.

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La reacción de Paz Padilla al ver a su hija

"La primera vez que me vestí de novia. Estos son algunos vestidos que me probé pero no elegí. ¿Os gustan?", son las palabras con las que ha encabezado este vídeo la influencer y que nada más publicar han generado un aluvión de comentarios y reacciones. La más esperada la de su madre, Paz Padilla.

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La presentadora, que todo lo relativo a la boda de su hija la tiene especialmente sensible, se ha visto superada al ver a Anna Ferrer vestida de blanco. "Dios mío, seré idiota. Estoy llorando. Estás guapísima. No voy a poder soportarlo", ha acertado a escribir al ver las imágenes de la influencer con los distintos diseños de Claudia Llagostera.

Su progenitora no ha sido la única en alabar la belleza de la creadora de contenido vestida de blanco con cualquiera de estas apuestas. "Pareces una princesa", "estás espectacular", "estás divina con todos", "me he enamorado", son un ejemplo de los numerosos comentarios y piropos que ha recibido, aunque Anna Ferrer ha revelado que ninguno es la apuesta con la que se ha quedado. ¿Cómo será su elección definitiva?