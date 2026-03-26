Celia Molina 26 MAR 2026 - 12:26h.

La creadora de contenido le ha dedicado unas bonitas palabras a su novio fallecido, Pedro Cadahía, que hubiera cumplido 30 años

Manuela Ochoa cuenta cómo ha sido volver al trabajo dos meses de la muerte de su novio: "Me está costando"

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En diciembre de 2025, y de forma totalmente inesperada, el novio de la influencer Manuela Ochoa Gómez -Acebo, Pedro Cadahía, falleció a los 29 años de edad. Apenas unos días antes, ambos se habían comprometido, por lo que nada hacía pensar que el joven fuera a morir tan poco tiempo después. En su cuenta de Instagram, Manuela había mostrado las fotos de su pedida de mano, frente a la Virgen de Guadalupe en México, donde la pareja había estado de vacaciones durante el largo puente de diciembre.

Todo era felicidad hasta que, en el siguiente post, la propia influencer informó de que Pedro había muerto, sin detallar cuál había sido la causa del deceso. Manuela solo se pronunció unos días más tarde, ante los rumores de que su novio podría haberse quitado la vida tras sufrir una depresión, asegurando que Pedro "nunca haría algo así". Aclarado esto, ella se refugió en su fe y se retiró de las redes sociales durante un tiempo, hasta que decidió ir retomando su vida poco a poco, siempre al amparo del recuerdo de Pedro.

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"Celebrando tus 30, Pedro, te echo de menos"

Cuando se vio capaz, Manuela volvió al trabajo, así como a comunicarse con sus fans a través de sus redes sociales. En ellas, habla de cómo está intentando ver el "lado positivo" de su rutina, a pesar de que esté llena de "bajones". Y, en su última publicación, en honor al cumpleaños de Pedro, que fue el pasado domingo 22 de marzo, la influencer le ha dedicado unas bonitas palabras:

"Te dejo este regalo de parte de Pedro. El domingo el cielo estuvo de fiesta… cuánto te echo de menos y cuánto sigo aprendiendo de ti. Celebrando tus 30, me doy cuenta de que el regalo más importante me lo has dejado tú, entender que hacemos aquí y a qué estamos llamados", ha escrito, añadiendo algunas de las lecciones que su novio le dejó.

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"Ha sido un día agridulce"

"Al cielo se llega amando y al final de la vida nos examinarán del amor", "La sonrisa es un lenguaje universal" o "Tenemos que comprender que todo el mundo está atravesando algo, aunque pocas veces se vea a simple vista. Ser un poco más pacientes o ser un poco más amables, no cuesta nada. No hace falta saberlo o entenderlo para estar y hacer el bien", son algunas de las cosas que ha aprendido en medio del duelo por la muerte de su prometido.

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En sus stories, Ochoa también ha reconocido que había preparado un post mucho más personal sobre lo que sintió al celebrar el cumpleaños de Pedro sin él, pero que, finalmente, no fue "capaz" de publicarlo. Como ha mostrado en una foto, los seres queridos del fallecido quedaron a comer para "brindar al cielo", algo que para ella fue "un momento agridulce" por lo mucho que "echa de menos" a su prometido.