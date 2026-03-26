Celia Molina 26 MAR 2026 - 15:29h.

Después de cancelar en directo su último concierto en la ciudad de Milán, Rosalía ha reaparecido en sus las redes sociales

¿Todavía no tienes entradas para ver a Rosalía en Madrid? Consíguelas antes de su primera función

Compartir







En medio de la gira mundial de su nuevo y exitoso disco, LUX, Rosalía se vio obligada a cancelar en directo su último concierto por un problema de salud. Mientras estaba cantando su tema 'De Madrugá' en el Assago Forum de Milán, la cantante paró la música para anunciar a todos los presentes que no podía continuar:

"Milán, tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave. He intentado seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal. Lo siento mucho, les quiero mucho. Espero volver en mejores condiciones", dijo la catalana, tocándose el abdomen y con cara de encontrarse realmente mal. Al parecer, había estado "vomitando" entre bastidores y, por mucho que había intentado recomponerse para dar el concierto que sus fans italianos tanto habían esperado, no lo consiguió.

"He estado vomitando entre bastidores y de verdad quiero dar el mejor espectáculo posible, y básicamente estoy aquí, en el suelo, esforzándome al máximo", dijo ante las 15.000 personas que presentes en el estadio. Antes de retirarse, prometió "volver" y salió del escenario para recibir atención médica.

"Gracias Milán, ya me siento mejor"

Desde entonces, han pasado horas hasta que sus seguidores han conocido la evolución de su estado. La propia Rosalía ha publicado una fotografía en sus stories de Instagram, donde aparece tumbada sobre una camilla y con una vía puesta, a través de la que estaba recibiendo suero. "Gracias Milán. Ya me siento mejor. Gracias por todo el amor y por la comprensión de todos los que estaban allí", ha escrito en su historia, donde también sale levantando el dedo pulgar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su próximo concierto, el 30 de marzo en Madrid

Parece, por tanto, que la catalana estará en óptimas condiciones para dar su próximo concierto, que será el día 30 de marzo en Madrid. Sus fans la esperan con entusiasmo en nuestra capital, donde la artista volverá a desplegar el talento y la creatividad que emana su la gira desde el principio. Haciendo honor al título de su disco, su espectáculo estará lleno de juegos de luces y sombras, en los que su vestuario, que variará del blanco al negro, también formará parte de la perfomance.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El día 30, Rosalía cantará 'La Perla', 'Dios es un stalker' o 'Berghain', la canción cuya versión 'rave' causó un gran impacto en los Brit Awards y, después, dará otro concierto el día 4 de abril. Al terminar su paso Madrid, dará otros dos conciertos en Lisboa y viajará entonces a Barcelona, su ciudad natal, donde actuará los días 13, 15, 17 y 18.

En cuanto a la "comprensión" de la que Rosalía ha hablado en su última publicación, lo cierto es que la reacción de su público en Milán fue más que ejemplar. Lejos de protestas o críticas - que hubiesen sido lógicas tras haber viajado o pagado una entrada- muchos asistentes respondieron con aplausos y gritos de apoyo, reconociendo el esfuerzo que había hecho la cantante por intentar actuar pese a su estado.