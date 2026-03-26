La cantante catalana se vio obligada a cancelar su show en la ciudad italiana tras sufrir una intoxicación alimentaria "muy grave"

Rosalía, visiblemente afectada, suspende su espectáculo en pleno concierto en Milán por un problema de salud: “Lo siento mucho, espero volver en mejores condiciones”

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La noche del pasado miércoles, 25 de marzo, prometía ser una de las más especiales para los fans italianos de Rosalía. La artista española llegaba al Unipol Forum de Milán con su esperado 'Lux Tour', una de las giras internacionales más esperadas del año tras el éxito de su último álbum. Sin embargo, a mitad del concierto, la cantante tuvo que cancelarlo tras sufrir un problema de salud.

Rosalía comenzó el show con aparente normalidad, interpretando varias canciones, entre otras 'Berghain', ante un público entregado que no sospechaba lo que estaba a punto de suceder. Pero, a medida que avanzaba la actuación, comenzaron a percibirse señales de que algo no iba bien: la artista parecía más cansada de lo habitual, su energía en el escenario no era la misma e incluso se la veía visiblemente afectada.

Ante la problemática, la intérprete de 'Magnolias' decidió parar la actuación para dirigirse a los asistentes. "Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave. He intentado seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal", revelaba, manifestando que había intentado continuar pese a encontrarse enferma, pero que su estado físico no se lo permitía.

La artista incluso explicó que había estado vomitando en el camerino mientras intentaba seguir adelante con el espectáculo, demostrando el esfuerzo que había hecho por no decepcionar a sus seguidores. Pero, tras intentar continuar durante unos minutos más, tuvo que tomar la difícil decisión de suspender definitivamente la actuación.

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El testimonio de un fan

Ahora, uno de los testimonios que mejor ha reflejado lo ocurrido es el de un fan que asistió al concierto y que ha decidido contar su experiencia a través de Instagram.

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En su publicación, acompañada de un vídeo grabado durante el evento, ha narrado con detalle cómo se vivió desde el propio público.

"¡Qué mala suerte! He venido hasta Milán para ver a Rosalía pero… por culpa de una intoxicación alimentaria, la artista ha tenido que cancelar su concierto", ha comenzado David Moreno, que a su vez es periodista. "Eso sí… me llevo un 'Mio Cristo Piange Diamanti' épico y súper emotivo", ha añadido.

"Después de 45 minutos de espectáculo, ha tenido que cancelar su concierto. Hemos llegado hasta la mitad", ha explicado también en el vídeo que acompaña el 'post'.

"Después de hacer vibrar a todos con temazos como 'Berghain' o un increíble 'Mio Cristo Piange Diamanti', cuando ha llegado la hora de 'De madrugá' la cosa se ha torcido. Incluso Rosalía estaba tosiendo en el escenario", ha añadido, compartiendo también imágenes del show y de los momentos en los que se veía a la compositora haciendo frente a su problema de salud.

Lejos de protestas o críticas, muchos asistentes respondieron con aplausos y gritos de apoyo, reconociendo el esfuerzo que había hecho por intentar actuar pese a su estado. "No te preocupes, mejórate pronto, y nos vemos en Madrid", ha sentenciado Moreno.