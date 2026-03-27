Supervivientes Madrid, 27 MAR 2026 - 17:28h.

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A la gala de 'Supervivientes' del jueves, 26 de marzo, acudía en calidad de defensora de Alba Paul su amiga e influencer Susana Molina, también conocida como Susana Bicho.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' vuelve a las instalaciones de Telecinco para defender a la concursante. Sin embargo, antes de que las cámaras se prendiesen, la murciana enviaba un video previo a través del canal que tiene la supervivientes con sus seguidores en el que hacía una "broma" sobre dónde le habían situado en el plató.

"Lo bueno es que me han puesto lejitos de... la madre de Claudia", bromeaba mientras le señalaba con la cámara. Tras mandarlo, Susana Molina puntualizaba: "Jeje es una broma".

Los choques de Alba Paul y Claudia Chacón

Uno de los primeros enfrentamientos que tuvieron Alba Paul y Claudia Chacón fue cuando la expareja de Gilbert le recriminaba a la catalana haberle hablado mal tras pedir que otra persona se levantara a cuidar el fuego dado que ella se había levantado toda la noche. Y es que la mujer de Dulceida creyó que se lo estaba pidiendo a ella después de haberse encargado de él sola durante once días. Además, sus gritos le despertaron cuando llevaba varias noches sin poder dormir.