Antía Troncoso 27 MAR 2026 - 03:09h.

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Otra semana más, los supervivientes se han enfrentado a un espectacular juego por hacerse con el liderazgo de sus respectivas playas y, por ende, el gran privilegio de convertirse en el concursante inmune en las nominaciones de esta semana. Para ello, los supervivientes se han visto las caras en ‘El juicio de Poseidón’, un reto individual en el que el equilibrio, la fuerza y la concentración han sido clave. ¡No puedes perdértelo!

En este juego de líder, los concursantes han tenido que mantenerse en pie sobre un tablón de madera sobre el que han ido avanzando mientras la superficie se hacía cada vez más estrecha. El miembro de cada equipo que más tiempo ha conseguido mantenerse en el tablón sin caer al agua ha logrado el liderazgo.

Ha sido en el turno de 'Playa Derrota' cuando se ha producido un momento de desconcierto total respecto al ganador de la prueba. El equipo ha logrado, en su totalidad, mantenerse en el tablón durante 5 minutos, momento exacto en el que Ingrid se ha caído la primera al agua, seguida de Soto, Alba y Claudia.

Subidos en sus tablones han continuado Maica, Jaime y Aratz, quienes han conseguido superar los 7 minutos sin caerse. Para dificultar la prueba, María Lamela les ha pedido que pasasen a la nueva franja con un único pie, que no podrían cambiar. Sin embargo, a los 7:26 minutos Maica se ha caído, dejando la cosa en un duelo.

El VAR da un giro al resultado del juego del líder

Segundos después de la caída de Maica, Aratz también ha cedido, pero tan solo unos instantes después Jaime se caía. Aunque parecía que ya había ganador, María Lamela inmediatamente ha señalado: "Esperamos un momento. Un segundo vamos a ver las imágenes porque parece que Jaime tenía los pies apoyados. Vamos a verlo y luego juzgamos".

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Unas imágenes del VAR que no dejaban lugar a dudas: "Jaime no ha cambiado los dos pies y Aratz sí, por lo tanto, Aratz eres el nuevo líder de 'Playa Victoria'", ha comunicado María Lamela. Tras el veredicto, muy emocionado, el vencedor, líder desde el inicio del concurso, ha tomado la palabra y ha anunciado el gran objetivo que se ha marcado: "Ser el superviviente con más pruebas de líder ganadas de la historia".

Alvar se convierte en el líder de 'Playa Derrota'

En lo que a 'Playa Derrota' respecta, el juego de líder también ha estado de lo más reñido. Los concursantes han aguantado en pie más de cinco minutos, siendo Teresa y Pola las primeras en caerse, seguidas de Ivonne, Gerard y Almudena. Después de que hubiesen transcurrido 7 minutos, Toni se ha caído al agua.

Alberto Ávila y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, los últimos en los tablones, se han disputado el liderazgo. Sin embargo, cuando María Lamela les ha pedido subirse al último tablón, Alberto ha perdido el equilibrio, cayéndose al agua. Muy emocionado tras convertirse en líder, Alvar dedicaba su victoria a su abuela: "Te quiero muchísimo".