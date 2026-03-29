Fiesta 29 MAR 2026 - 19:54h.

Compartir







Hace unos días salieron a la luz unas imágenes de José Ortega Cano que, rápidamente, se hicieron virales. En estas, el torero aparecía haciendo estiramientos en el suelo de una iglesia, mostrando su elasticidad. Muchos han sido quienes han reaccionado a estas polémicas imágenes y, aunque el propio Ortega Cano y su hija, Gloria Camila Ortega, han querido quitarle hierro al asunto diciendo que "hay que reírse más y criticar menos", no todos en su familia parecen mostrar esta tranquilidad.

Tal y como ha podido saber el programa 'Fiesta', hay miembros de la familia Ortega Cano que se muestran preocupados por estas imágenes del torero tirado en el suelo, capote en mano, mientras hace una especie de baile y de contorsionismo. Concretamente, es Conchi Ortega, hermana del diestro, quien no parece ver con buenos ojos esta nueva faceta del torero a sus 72 años de edad que sacó a relucir durante la actuación de la cantante Glenda Gaby en mitad de un evento celebrado en la Iglesia de San Antón del Padre Ángel.

PUEDE INTERESARTE La decisión de Gloria Camila tras la dura entrevista de Manuel Cortés destapando sus infidelidades

Las palabras de Conchi Ortega tras ver la performance de su hermano

Muchos son quienes hablan y opinan sobre esta exhibición artística llevada a cabo por Ortega Cano en este acto benéfico. Los colaboradores de 'Fiesta' alaban la flexibilidad del torero y les parece algo divertido, pero consideran que "no era el lugar ni el momento" para hacer lo que hizo. Kiko Calleja se ha puesto en contacto con Conchi Ortega Cano, quien se pronuncia sobre estas virales y polémicas imágenes: "A ver si te crees que a mí me gustó cuando lo vi tirarse en el suelo y todo ese rollo... pues no".

"No es que esté preocupada, es que él es así", añade Conchi Ortega y cuando el periodista y colaborador de 'Fiesta' le pregunta por la salud de su hermano, Conchi se muestra algo preocupada: "A ver, los años no pasan en balde. Mi hermano Paco me dice 'José está muy regular'. Entre nosotros lo hablamos, que está el pobre... bueno, si te digo que hay veces por la noche que me llama para decirme que me quiere mucho. 'Es que te quiero mucho, Conchi, es que...'. Pero bueno, José, ¡que no son horas de decírmelo!".

Conchi Ortega desvela si tiene relación con Ana María Aldón

Kike Calleja aprovecha esta conversación telefónica con Conchi Ortega para preguntarle si tiene algún tipo de relación con Ana María Aldón y esta es su respuesta: "Yo no, quita, quita. Ella, cuando se fue de 'Supervivientes' empezó a decir que Ortega la tenía pequeña, señalando con el dedo y tal... Yo no le he hecho nada a esa señora". Sobre el enfrentamiento que mantienen en la actualidad Gloria Camila y Rocío Flores, Conchi considera que "son cosas de jóvenes", que un día se pelean y al día siguiente se quieren.