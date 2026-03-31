La artista catalana ha reunido a un sinfín de rostros conocidos en su primer show en España en el marco de su gira 'LUX'

Los famosos que han acudido al primer concierto de Rosalía en Madrid: de Pedro Almodóvar a una actriz de 'Euphoria'

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El primer concierto de Rosalía en el Movistar Arena de Madrid celebrado este pasado lunes, 30 de marzo, no solo ha dejado momentos históricos sobre el escenario, sino también una curiosa anécdota entre el público VIP.

Durante la velada, varios asistentes y usuarios en redes sociales aseguraron haber visto entre los invitados al actor estadounidense Ethan Hawke junto a Pedro Almodóvar. Sin embargo, la realidad era muy distinta: la persona que había despertado tanta expectación no era él.

El arranque de la gira 'Lux Tour' en España ha reunido a un sinfín de nombres conocidos del mundo de la cultura, el cine y la televisión. Entre los invitados que se dejaron ver en las zonas preferentes del recinto destacaban figuras habituales del panorama artístico español, entre otros, Pedro Almodóvar, Carmen Machi, Javier Ambrossi o Ester Expósito. Y numerosos usuarios de las redes sociales identificaron a otro de ellos como el protagonista de 'Black Phone'.

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Varias imágenes del director de cine charlando con un hombre antes del inicio del espectáculo y desde el interior del recinto no han tardado en viralizarse, y los fans han asociado a esa persona con el intérprete. Esas imágenes han sido ampliamente replicadas y ahí ha comenzado la confusión. Pero para nada tenía que ver con Hawke.

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La verdadera identidad

La verdad es que la identidad del asistente que había despertado tanta expectación era el reconocido periodista español Javier del Pino y presentador de 'A vivir que son dos días' de Cadena SER. Debido a su notable parecido físico, ha recordado al intérprete de 'Before Sunrise'.

De hecho, el propio Ignatius Farray, colaborador en el espacio de la SER y también presente en la actuación, ha compartido una instántanea junto al director de cine, así como otras personalidades del mundo del entretenimiento, en la que aparece Del Pino, despejando así cualquier duda.

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El parecido razonable entre Del Pino y Hawke no es algo nuevo. En otras ocasiones, oyentes del programa de radio del periodista ya habían comentado con humor esta similitud física. Sin embargo, esta vez la coincidencia se ha convertido en noticia al producirse en un evento de gran visibilidad mediática como lo es el show de Rosalía. Y las redes sociales hicieron el resto.

Varios comentarios comenzaron a señalar la supuesta presencia del actor de Hollywood en el concierto, algo que resultaba especialmente llamativo al no haber trascendido ningún viaje suyo a España en estas fechas.

Por el contrario, la asistencia al concierto del comunicador no resulta extraña, ya que Del Pino es una figura habitual en eventos culturales y mantiene relación con numerosas personalidades del mundo del cine y la música, como ha quedado patente en su conversación con Almodóvar.

Además, su perfil discreto y alejado del foco de la prensa del corazón explica que muchas personas no lo identificaran en un primer momento, contribuyendo así al error.