El anecdótico instante ha propiciado que se haya convertido en la campaña publicitaria involuntaria que más lejos ha viajado desde nuestro planeta

Los astronautas de 'Artemis II' ya son los humanos que más lejos han viajado en el espacio: "Esperamos que este récord no dure mucho"

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Los astronautas de la nave Orión de la misión Artemis II de la NASA, Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover, han pasado ya a la historia tras convertirse en los humanos que más lejos han viajado desde la Tierra tras sobrevolar la cara oculta de la Luna; un momento para la eternidad en el que tampoco han faltado situaciones curiosas, como la repentina aparición de un bote de Nutella que ‘se ha colado' en una de sus transmisiones en directo y que les ha robado un poco de protagonismo en las redes sociales, desde no han dejado de hacerse memes sobre la ‘publicidad involuntaria’ que más lejos ha viajado desde nuestro planeta.

Entre todos los momentos estelares que nos han regalado desde allí arriba, esa situación también daba la vuelta al mundo en cuestión de segundos: en medio de una conexión con la NASA y en el marco de ese hito histórico, el bote de la conocida crema de cacao aparecía flotando en el plano y frente a una de las cámaras situadas en la nave.

La ‘campaña publicitaria’ que más lejos ha viajado desde la Tierra

Como cabía esperar entre tanta expectación y tantas personas siguiendo con detalle todo el periplo de los astronautas, ese momento anecdótico tampoco pasó desapercibido, llegando también fugazmente hasta la marca en cuestión, que no dudó en aprovechar la ocasión con la que se encontraron inesperada y felizmente para hacerse eco de lo ocurrido.

“Nos honra haber viajado más lejos que cualquier otra campaña en la historia. Llevando la difusión de sonrisas a nuevas alturas”, han señalado desde su perfil oficial estadounidense en la red social ‘X’, donde también han apuntado que la Nutella “está fuera de este mundo”.

Como también cabía prever, tanto ese instante como la reacción no han tardado en hacerse virales, propagándose desde la inmensidad del espacio a los confines de la Tierra…

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La misión Artemis II y el hito histórico de los astronautas de la nave Orión

Mas allá de lo anecdótico, Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover se convirtieron ayer, lunes 6 de abril de 2026, a aproximadamente las 20:00 horas (hora en España) en los humanos que más lejos viajaron desde la Tierra, tras superar los 400.000 kilómetros de distancia y la marca de la misión Apollo 13 que llegó a la Luna en 1970.

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Además, poco más tarde, sobre las 00:44 horas (hora en España), la misión Artemis II cumplía otro hito y uno de sus objetivos fundamentales: sobrevolar la cara oculta de la Luna, observando y tomando imágenes de su superficie y sus cráteres, entre ellos el de la Cuenca Oriental.

“Hay tanta magia en él… Las islas de luz, los valles que parecen agujeros negros... Si pisaras alguno de ellos, caerías directamente al centro de la Luna. Es fascinante", señalaba Victor Glover respecto a este último.

Durante esos instantes en que sobrevolaron el punto más lejano del satélite, los astronautas estuvieron además sin conexión con la Tierra, al bloquear la cara oculta de la Luna las señales de radio. Así, los cuatro integrantes de la nave Orión estuvieron solos ante su inmensidad durante aproximadamente 40 minutos.

“Es maravilloso volver a tener noticias de la Tierra”, comentaba Christina Koch, la única astronauta a bordo de Orión y la primera mujer en la historia en rodear la Luna, tras recuperar el contacto.