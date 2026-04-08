Al DJ no le preocupa en absoluto lo que pueda pensar Irene Rosales de sus declaraciones y el viernes se sienta en el plató de '¡De viernes!'

Kiko Rivera cuenta cómo surgió la llamada de reconciliación con su madre Isabel Pantoja: "Lola ha sido el empujón que necesitaba"

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“Estoy cansado de que se aprovechen de mí. Yo corto el grifo… Cuando te lo pagan todo se vive muy bien… Ojalá me lo hicieran a mí”, las duras declaraciones de Kiko Rivera sobre la organización económica de su relación con Irene Rosales han levantado ampollas y parece que el hijo de Isabel Pantoja solo ha empezado a tirar de la manta. Asegurando que quedan muchas cosas por contar, el DJ regresa a ‘De viernes’, el viernes 10 de abril a las 22:00 horas.

Tras una controvertida entrevista a Santi Acosta en ‘¡De viernes!’, Kiko Rivera se sienta en el plató el próximo viernes 10 de abril a las 22:00 horas dispuesto a seguir tirando de la manta. Sus declaraciones sobre la reconciliación con su madre y las críticas económicas a su exmujer, Irene Rosales, han sembrado la polémica, pero el DJ no parece estar en absoluto preocupado.

Kiko Rivera asegura que le quedan muchas cosas por contar y que el viernes volverá a dejar a muchos con la boca abierta con su versión de la historia. No te pierdas, la nueva entrevista, ahora en plató, de Kiko Rivera en ‘¡De viernes!’.

La primera entrevista de Kiko Rivera en '¡De viernes!', AQUÍ