Natalia Sette 08 ABR 2026 - 17:09h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte cómo se encuentra tras estar varios días ingresada en el hospital

Nieves Tristán admite los errores que cometió con Lorenzo y se sincera sobre su relación actual

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Lorenzo Ayala, conocido por su participación en ‘La isla de las tentaciones 9’, permanece en el hospital tras varios días desde su ingreso . El andaluz hace una actualización de su estado de salud al ver que sus seguidores siguen muy preocupados por él. El influencer cuenta todo lo que los médicos le han dicho y hecho hasta ahora.

El exnovio de Nieves Tristán hacía saltar todas las alarmas hace unos días al subir varios ‘stories’ desde una camilla de hospital. A través de un ‘preguntas y respuestas’ en su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de 38.000 seguidores, desvelaba que estaba ingresado debido a dolencias en el estómago, seguramente derivado de su enfermedad de Crohn.

Esta enfermedad es una afección inflamatoria crónica del tracto digestivo que puede afectar desde la boca hasta el ano. Puede causar dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso y fiebre y aunque se trata con medicación, muchas veces requiere de cirugía si se busca una remisión. Tras desvelar que padece esta afección, el influencer ha desvelado cómo se encuentra.

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“Hola familia, paso mi informe diario”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’. Al ver tan preocupados a sus fans, el de Almería ha decidido hacer una actualización diaria para dejarlos más tranquilos. Lorenzo no ha podido ser más directo al contar la prueba a la que se ha sometido hoy: “Hoy me han hurgado en el ano pero no me he enterado”. Yendo al grano e intentando quitarle hierro al asunto, Lorenzo desvela que le han hecho una colonoscopia.

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Una colonoscopia es un examen que se realiza para visualizar el intestino grueso y el recto mediante un instrumento llamado colonoscopio. El colonoscopio tiene una pequeña cámara fijada a una sonda flexible que puede alcanzar toda la longitud del colon. Para realizarla te administran un sedante y es por ello por lo que Lorenzo asegura que no se enteró de nada.

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Todavía no le han dado los resultados pero asegura que está bien. Lo que lo tiene más preocupado es que no sabe cuándo podrá salir del hospital. “No sé cuántos días me quedan aquí, no me lo dicen”, ha confesado con total honestidad. El influencer cuenta que se ha llevado el ordenador al hospital para poder ver estos días los partidos de fútbol y estar entretenido.

“Así que nada, a esperar y a ser pacientes”, ha terminado concluyendo. El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ solo espera que terminen cuánto antes de realizarse todas las pruebas necesarias para saber definitivamente su diagnóstico y que pueda irse a casa.