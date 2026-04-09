Lorena Romera 09 ABR 2026 - 11:23h.

La hija de Terelu Campos ha emitido un comunicado respondiendo a los que ponen en duda cómo ha escrito su primera novela

Patricia Pardo sale en defensa de Alejandra Rubio por las críticas tras revelar cómo ha escrito su libro

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Alejandra Rubio ha emitido un comunicado respondiendo a las críticas que le han llovido por la compra de su primer ordenador. Muy emocionada, la hija de Terelu Campos enseñaba su reciente adquisición: un Macbook Neo color rosa. Pero los más escépticos por su nuevo rol de escritora han empezado a preguntarse cómo ha escrito entonces su primera novela, que llega a las librerías el próximo mes de mayo. Tras el aluvión de comentarios negativos, a través de Instagram, la joven de 26 años se ha visto obligada a compartir las pruebas que demuestran cómo ha escrito su libro, Si decido arriesgarme.

Cansada de que se cuestione la autoría de su obra, la que fuera habitual en 'Vamos a ver' -que hace unas semanas abandonaba su puesto como colaboradora, haciendo alusión a que estaba "sobrepasada"-, ha tirado de ironía para explicar su proceso creativo en un comunicado que ha emitido a través de sus redes sociales. Según la sobrina de Carmen Borrego, no hace falta un portátil tradicional para dar vida a una historia, sino aprovechar cada hueco libre y utilizar el soporte que se tenga a mano para plasmar esas ideas.

Así es como lo ha hecho ella, que, a pesar de haberse comprado ahora su primer ordenador, ha estado estos últimos años redactando su primera novela: "Para los que estáis sin dormir porque no haya utilizado un ordenador hasta ahora, os dejo prueba gráfica de mi iPad con teclado, donde he escrito el libro con la aplicación Word de Microsoft, no sé si la conocéis", ha señalado con sarcasmo junto a una fotografía en la que la vemos escribiendo en su tablet con teclado.

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La pareja de Carlo Costanzia, que se encuentra en el cuarto mes de su segundo embarazo, ha defendido su esfuerzo personal frente a quienes intentan desprestigiar su trabajo por el simple hecho de usar otro tipo de dispositivos: "Entiendo que haya gente que a toda costa quiera negar que lo he escrito yo y piensen que hacerlo en un iPad con teclado y un móvil fuera de casa, de camino al curro, etc., tenga menos mérito. Un beso a los haters, os amo profundamente".

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Tras esta contundente respuesta, Alejandra Rubio ha recordado que su novela "sale en papel" el próximo 13 de mayo, pero que también "se puede leer en vuestro ordenador", continuando con ese tono sarcástico. Pero no todo han sido dardos para sus detractores. Mientras buceaba en su galería de fotos para encontrar pruebas gráficas que demostrasen cómo ha escrito realmente su primera novela, la hija de Terelu Campos ha rescatado una imagen muy especial: una de María Teresa Campos apoyando su primer proyecto como escritora.

"He encontrado esta de mi abuela leyendo mi primera columna en ABC, donde hacía entrevistas a jóvenes talentos", recuerda. Al publicarla, una seguidora le ha recordado que ahí es donde debería encontrar la fuerza en esos momentos en que se ve en el centro de todas las miradas. "Si tu abuela confiaba en ti, lo demás no importa", le ha recordado una usuaria. "El mejor mensaje que me han puesto hoy. Simplemente gracias", ha reconocido la creadora de contenido, agradeciendo este gesto de cariño.