Claudia Martínez comparte una foto con 15 años en el concierto de Justin Bieber: “Frikifan”

Natalia Sette 13 ABR 2026 - 19:10h.

La exconcursante de 'Supervivientes' confiesa cómo se ha sentido al no apudir a Coachella para ver a Justin Bieber en concierto

Claudia Martínez estalla ante las críticas por lo ocurrido con su perro en el ‘gender reveal’

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Claudia Martínez, embarazada de 5 meses embarazada de su primer hijo en común con Mario Gonzalez, no ha podido ir este año a Coachella. Además de comentar en Instagram todos los looks de sus amigas , la exconcursante de ‘Supervivientes’ desvela cómo se ha sentido al perderse el concierto de Justin Bieber. Además, ha compartido una foto con 15 años en el concierto del cantante canadiense.

Después de ver la opinión de Anita Matamoros, que sí asistió al festival, sobre el concierto de Justin, Claudia ha querido hablar con sinceridad sobre el tema. A través de sus redes sociales, Claudia ha publicado un video del concierto y ha confesado que su “mood es llorar” por no poder estar allí viéndolo en directo. “Os juro que me plantee seriamente ir para allá, pero si mi cuerpo no aguanta una noche de chicas creo que esto tampoco”, ha comenzado diciendo. Y es que embarazada como está, se complicaba mucho hacer un viaje tan largo.

“Ahora mismo me da igual Coachella, me dan igual los looks y me da igual absolutamente todo EXCEPTO ESTO”, ha desvelado con honestidad. Lejos de estar pensando en estar en California o en los looks que podría estar llevando, lo único que siente es no poder escuchar al canadiense. “Siento envidia heavy, pero me alegro por todos los que lo han podido vivir en directo”, ha añadido visiblemente afectada.

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Y es que el amor de Claudia por Justin no es reciente, y así lo ha demostrado con la foto que ha compartido. “Me tendré que conformar con el recuerdo de su concierto hace 15 años”, ha escrito. En la imagen se ve el brazo de la influencer todo pintado con el nombre del artista y corazones. Además de una pulsera con “Justin Bieber” en grande. Esta instantánea la sacó cuando esperaba a ver al joven cantar en 2011.

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“No vamos a hablar del nivel de frikifan ok”, ha puesto divertida. Muchos de sus seguidores se han volcado con ella y su deseo de estar en Coachella, pues vivieron esa misma etapa marcada por la “Bieber fever”, un fenómeno global que arrasó especialmente a principios de la década de 2010.

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Corría el año 2011 cuando Justin Bieber se convertía en todo un ídolo adolescente. Sus canciones sonaban en todas partes y sus conciertos eran auténticos eventos multitudinarios donde miles de fans gritaban, lloraban y coreaban cada tema. Claudia Martínez era una de ellas, y ahora, más de una década después, no ha dudado en desvelar esta parte de ella.