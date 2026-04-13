Lorena Romera 13 ABR 2026 - 16:02h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no se identifica con el papel de las influencers en Coachella

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Sin esperárselo, Lucía Sánchez se ha visto en el centro de la polémica tras sus declaraciones sobre la presencia de las influencers españoles en el festival de Coachella. Si bien ella ha aplaudido el papel que están desempeñando sus compañeras, alabando sus outfits para la ocasión, las redes sociales están analizando con lupa sus palabras. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha comentado que "si no vas disfrazada", parece que "no encajas" en este tipo de eventos. Algo con lo que ella no se identifica.

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La gaditana, que el año pasado decidió declinar la invitación a Coachella, celebrado cada año en California, Estados Unidos, compartía hace unas horas un vídeo que generaba el debate entre sus seguidores. Aunque dejaba claro que no era un ataque para ninguna creadora de contenido, ha habido muchos usuarios que sí se lo han tomado así.

En el post, la que fuera ganadora de 'GH DÚO' se remonta al año pasado, cuando recibió la propuesta. En ese momento, preguntó si le venía bien ir. Refiriéndose al engagement, "por eso de encajar en el mundo este del que ahora nos rodeamos". A la madre de Mía, su hija en común con Isaac Torres, le alivió saber que otras compañeras habían rechazado la oferta y que le dijeron que si no quería, o no se sentía cómoda, no tenía por qué ir.

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"Ya sabéis que nunca me han representado mucho este tipo de cosas, pero ahora menos que nunca. Y os juro que no es una crítica... porque veo a compañeras mías y pienso: 'Qué guapísimas van. Lucen todo maravillosamente y están espectaculares'. Pero siento que si no vas a esos sitios absolutamente disfrazada es como que no encajas y yo no me siento cómoda yendo así. No es mi estilo. Me gustaría ir normal, de calle, pero como no puedo, pues no voy", reflexiona la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones'.

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"Siempre he sentido que no soy exactamente igual a todo lo que sale en redes sociales, pero es que ahora más que nunca. No me sale tener ese espíritu fiestero. Ahora que ha llegado el momento Coachella me he alegrado un montón de mi decisión...", subraya la influencer, que ha generado mucha polémica con estas palabras.

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Tanto, que se ha visto obligada a compartir un story haciendo alusión al ruido que se está generando en redes. Un vídeo en el que la andaluza parece defenderse de quienes la acusan de criticar el trabajo de sus compañeras de profesión, que en ningún momento ha sido su intención, más bien dar su opinión respecto a este tipo de eventos con los que ella no se siente "cómoda".

"Uy, el revuelo que se está formando con las críticas a las influencers... No me he enterado de nada. Veo que la gente está opinando de las críticas hacia las creadoras de contenido, pero no he visto ningún vídeo criticando. No siento la crítica, no sé de qué están hablando. ¿Me informáis?", le ha pedido a sus seguidores.