Natalia Sette 14 ABR 2026 - 13:16h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' cuestionan a todos aquellos que los han criticado por no comprar alimentos de origen español

Sofía Suescun y Kiko Jiménez, emocionados, hacen el 'house tour' definitivo de la obra de su chalé en la playa

Compartir







Sofía Suescun y Kiko Jiménez se han visto envueltos en una polémica generada por su compra en el pequeño comercio . Lo que comenzó como una defensa de este tipo de establecimientos terminó desatando un aluvión de críticas relacionadas con el origen de los productos que consumen. Ahora, los exconcursantes de ‘Supervivientes’ han decidido responder de forma contundente.

Lejos de esquivar la controversia, ambos han dado un paso más allá mostrando una nueva situación que ha reavivado el debate. En esta ocasión, Kiko aparece en el supermercado donde hacen sus compras mientras sostiene una caja de arándanos. “Estoy aquí en el Mercadona y voy a comer un alimento que me encanta y casualmente digo ‘voy a mirar el origen’”, comienza diciendo en el vídeo.

PUEDE INTERESARTE Sofía Suescun enseña su escultural físico y Paula Echevarría reacciona

Cámara en mano, graba de dónde proceden los arándanos. “Origen Marruecos, en Mercadona”, añade. El colaborador se hace el sorprendido: “No me cuadra, estoy un poco electrocutando, esto es Mercadona”. Con un tono de humor, pone sobre la mesa la contradicción que existe en las críticas que han recibido.

PUEDE INTERESARTE Sofía Suescun responde a las críticas por entrenar estando de vacaciones

Y es que uno de los argumentos más repetidos en su contra era precisamente que en el pequeño comercio se venden productos de origen extranjero. Sofía no tarda en intervenir, lanzando una reflexión directa: “¿No decían que eso solo era en los comercios que vamos nosotros?”.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Con esta frase, la influencer pone en duda uno de los principales reproches que les hicieron sus seguidores, evidenciando que este tipo de productos también están presentes en grandes superficies. “Si es que el odio es irracional”, añade Sofía, visiblemente molesta por la cantidad de comentarios negativos que han recibido en los últimos días.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Una afirmación que no ha pasado desapercibida y que ha generado nuevas reacciones entre sus seguidores. De hecho, una usuaria le respondía directamente: “No entiendo qué tiene que ver ahí el odio, ¿me lo puedes explicar?”. Lejos de ignorarlo, Sofía ha querido aclarar su postura compartiendo una captura del comentario junto a su propia respuesta: “Tiene que ver con la cantidad de odio que habéis vomitado en nuestro vídeo de la compra en el pequeño comercio”.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ considera una falta de coherencia en algunas críticas. “Con argumentos sin fundamento diciendo que se compre en los grandes supermercados porque el origen es español. Ya veis que NO”, termina diciendo contundente. Con esto, la pareja deja claro que no piensa quedarse callada ante las críticas.