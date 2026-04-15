Candela Hornero Madrid, 15 ABR 2026 - 13:33h.

El creador de contenido ha sufrido una supuesta sobredosis mientras se grababa en directo y se encuentra hospitalizado

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Clavicular, un creador de contenido de 20 años cuyo nombre real es Braden Eric Peters, ha sufrido una supuesta sobredosis mientras se grababa en directo para sus seguidores desde un restaurante y tuvo que ser trasladado de urgencias al hospital.

Ocurrió en la tarde de ayer martes mientras estaba con unos amigos en la zona de South Miami Avenue (Miami). En la retransmisión puede observarse cómo empieza a debilitarse y uno de sus amigos se preocupa por su estado. Comenzó a tener dificultades para hablar y mantener la cabeza recta.

Aunque el video en directo se detuvo repentinamente, en las redes sociales se han difundido videos en los que se ve al influencer desplomado rodeado de varias personas que solicitaron asistencia médica. También otros testigos han difundido videos en los que llevan a Clavicular en brazos entre varias personas bajando unas escaleras rápidamente hacia una ambulancia.

La llamada a la central del 911—número telefónico de emergencia universal en gran parte de América— en la que comunicaban un posible caso de "sobredosis en un varón de 20 años" se realizó alrededor de las 17:46.

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Actualmente está ingresado en un hospital de la zona al que fue trasladado una vez que la asistencia médica llegó. Según ha confirmado una fuente citada por 'The Hollywood Reporter', se encuentra en estado estable. De momento no se han conocido las sustancias que pudo haber tomado.

Sus prácticas controvertidas

El influencer acumula más de medio millón en la red social Instagram donde muestra su cambio físico y cuenta cómo lo ha conseguido. Sigue la práctica conocida como looksmaxxing, que busca maximizar el atractivo físico mediante hábitos intensos y, a veces, procedimientos extremos. Originada en foros de internet, busca optimizar rasgos faciales como la mandíbula y corporales.

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Dentro de esta práctica una de las realizadas y más difundidas por Clavicular es el bone smashing, una peligrosa tendencia viral donde jóvenes se golpean intencionadamente los huesos del rostro (pómulos, mandíbula) para intentar fracturarlos, creyendo erróneamente que sanarán más fuertes y definidos.