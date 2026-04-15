Candela Hornero Madrid, 15 ABR 2026 - 16:51h.

En una entrevista con Socialité hace ocho años habló sobre su deseo de ser padre

Jon Kortajarena ha sido padre: su entorno por fin lo confirma y da detalles del dulce momento que vive el modelo

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"Me encantaría en un futuro ser padre. Es algo que tengo pendiente desde hace mucho tiempo lo que pasa que ahora no es el momento. Creo que no tengo las condiciones de vida propias para poder disfrutar de una experiencia así, pero tengo muchas ganas de vivir eso", confesó Jon Kortajarena en una entrevista a Socialité hace ocho años.

El deseo del modelo ya se ha hecho realidad: ha sido padre de su primer hijo a los 40 años. Ya lo adelantó la periodista Marta Riesco, quien hace unos días recibió un mensaje de una vecina que le contó que se había visto a Kortajarena desde hace dos meses paseando por las calles de Bilbao con un carrito de bebé y su caniche.

Esta noticia ha sido hoy confirmada por su entorno a la revista '¡HOLA!' después del adelanto de Riesco. A pesar de que el modelo siempre ha mantenido su vida fuera de la esfera profesional en la absoluta privacidad y que de momento no ha hecho declaraciones públicas, sus más allegados han confirmado su paternidad.

De momento se desconoce la confirmación de si es niño o niña, aunque según comenta la fuente de Riesco se trataría de una niña. A la revista le ha asegurado que no mostrará a su bebé en redes sociales, ya que, aunque "no quiere esconderse de nada, no va a romper su norma de utilizar sus perfiles públicos solo de manera profesional".

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¿Tiene pareja?

Además, su círculo más cercano señala que el modelo compartió la noticia con sus amigos y que "está muy feliz". En la entrevista a Socialité aseguró que "el amor es tan bonito y tan grande que hay que celebrarlo y no hay que tener miedo a sentirse vulnerable y a expresarlo".

En cuanto a su vida sentimental, no se relaciona actualmente con nadie y las personas que lo han visto paseando el carro de bebé aseguran que siempre ha estado solo. La última vez que se le relacionó con una pareja fue con el actor Luke Evans, con quien cortó en 2015.

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De momento se desconoce si ha sido padre por adopción, gestación subrogada o por algún otro método.