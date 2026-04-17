El cadáver de Celeste Rivas fue hallado en el maletero delantero de un coche registrado a nombre del cantante D4vd

D4vd alcanzó la fama en 2022 tras hacerse virales en TikTok canciones grabadas con su teléfono para vídeos del videojuego Fortnite

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La policía de Los Ángeles informó el pasado jueves 16 de abril de la detención de David Burke, un músico de 21 años conocido artísticamente como D4vd, sospechoso del asesinato de Celeste Rivas, de 14 años, cuyo cadáver fue hallado en avanzado estado de descomposición en el maletero delantero de un coche registrado a su nombre en septiembre de 2025.

Rivas, que residía en un suburbio situado a unos 110 kilómetros al sureste de Los Ángeles, llevaba desaparecida cerca de un año y medio cuando sus restos, ya en estado de descomposición, fueron descubiertos en el vehículo que había permanecido estacionado durante semanas en un barrio de Hollywood Hills.

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El coche era usado por varias personas

El cuerpo de la menor, que estaba en un vehículo que habían retirado a un depósito, fue encontrado por el fuerte olor que desprendía, algo que llamó la atención de los trabajadores que se pusieron en contacto con la policía.

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El coche un Tesla a nombre del rapero D4vd, pusieron todos los focos sobre el joven de 20 años, que afirmó ser inocente y colaboró con la policía en las investigaciones. A pesar de que el vehículo pertenecía al cantante, lo cierto es que era usado simultáneamente por varias personas, por lo que el asesinato podría no haberse efectuado por el artista.

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D4vd alcanzó la fama en 2022 tras hacerse virales en TikTok canciones grabadas con su teléfono para vídeos del videojuego Fortnite. El éxito de su canción 'Romantic Homicide' le permitió firmar con Darkroom/Interscope Records, vinculado a Billie Eilish.

Una investigación exhaustiva

Tras lo sucedido con el caso de Celeste Rivas, la abogada del cantante insistió en que no existían pruebas divulgadas que vincularan a su cliente con el crimen.

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El caso cobró notoriedad después de que informaciones periodísticas vincularan a Burke con el vehículo poco después del hallazgo del cadáver. La policía señaló entonces que mantenía una investigación exhaustiva, aunque no anunció cargos hasta ahora.

“Detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles, de la división de Robos y Homicidios, han detenido a David Burke, de 21 años y residente en Los Ángeles, por el asesinato de Celeste Rivas”, indicó la policía en un comunicado publicado en X. Burke permanece detenido sin fianza y su caso será presentado ante la fiscalía el lunes, según el comunicado.

La abogada de Burke, Blair Berk, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Hasta ahora, Berk había evitado pronunciarse públicamente y, antes de la detención, sostuvo que no existían pruebas divulgadas que vincularan a su cliente con el crimen, subrayando sus derechos durante una investigación en curso.