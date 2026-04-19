Rocío Molina 19 ABR 2026 - 09:01h.

La ganadora de 'Supervivientes' y de 'Gran Hermano' muestra la última novedad en su casa: una persiana solar para su piscina

Sofía Suescun habla de un problema que tiene y pide ayuda a sus seguidores: “Estoy intentando poner medidas”

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Sofía Suescun y Kiko Jiménez tienen nueva adquisición para su casa y no pueden estar más felices. Los exconcursantes de 'Supervivientes' han comprado e instalado una persiana solar para su piscina por cerca de 8 mil euros, que ahora han mostrado en movimiento y descrito los veneficios que les reporta.

Muchos son los momentos que la pareja pasa en el exterior de su casa en la impresionante sierra de Madrid. Inmersos en las obras y avances de su chalé en la playa, la ganadora de 'Gran Hermano' y el colaborador televisivo no van a renunciar a seguir dotando de lujos la casa que es su residencia principal.

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Y, después de que Kiko Jiménez transformase el jardín con una iluminación que es tendencia, le ha tocado el turno a la piscina. Según ha mostrado y explicado Sofía Suescun, esta compra de la que ya disfrutan no es solo por una cuestión de estética, sino que responde a una necesidad de mantenimiento y eficiencia energética.

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"En verano vinieron facturas altas de agua porque se evaporaba mucha por la noche. Recordad que tengo una bomba de calor que ponía muy calentita la piscina, pero también se evaporaba", ha explicado la influencer de 29 años acerca del motivo de esta adquisición.

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Ventajas de la persiana solar de piscina

Uno de los puntos clave que ha destacado Sofía Suescun sobre la persiana solar en su piscina y que considera una clara ventaja frente a no tenerla es que este sistema no requiere obras complejas. "La persiana se atornilla a la plataforma", ha explicado, y, en su caso, contó con el trabajo de su amigo Jesús, que lleva 30 años dedicándose al mundo de las piscinas.

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A través de este sistema del que presumen en sus redes, el calor se conserva durante la noche, no se evapora el agua y ese ahorro lo van a notar en los próximos meses. Una adquisición para la que los exconcursantes de 'Supervivientes' han invertido cerca de 8 mil euros, tal como ha dicho Sofía Suescun, pero que está segura que van amortizar rápidamente.

"Para una piscina de 10x3 cuesta 8k y desde luego que qué buena compra la de la persiana solar", ha expresado la influencer sobre esta adquisición y solución tecnología que es una mezcla de lujo y practicidad que ha enseñado en movimiento.

También ha aprovechado sus historias de Instagram para hablar de la mano de obra, de su amigo Jesús, que la ha instalado y al que ha recomendado encarecidamente a sus seguidores dando su teléfono.