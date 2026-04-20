Natalia Sette 20 ABR 2026 - 15:43h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' publica una tierna foto de su hijo mayor junto a su recién nacida

Duras críticas al nombre de la bebé recién nacida de Rodri Fuertes y Marta Castro

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Marta Castro y Rodri Fuertes continúan disfrutando de una etapa especialmente emocionante tras el nacimiento de su primera hija en común . Desde que la bebé llegó al mundo el pasado 15 de abril, la pareja no ha dejado de mostrar pequeños fragmentos de su nueva rutina familiar. Ahora, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha enternecido a sus seguidores al compartir la primera imagen de Hugo, su hijo en común con Fonsi Nieto, junto a la recién nacida.

Tras recibir el alta hospitalaria y regresar a casa con la bebé, Marta sigue enseñando momentos íntimos y llenos de significado de estos primeros días. Si hace unos días mostraba los pequeños pies de la niña ya instalada en su hogar, en esta ocasión ha querido compartir un tierno momento entre hermanos.

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La creadora de contenido ha publicado una fotografía tomada en una terraza en la que aparece Hugo sosteniendo en brazos a su hermana pequeña. Aunque Marta ha preferido tapar el rostro del niño para preservar su intimidad, sí se aprecia perfectamente la ternura del instante. El pequeño mira a la bebé con una gran sonrisa mientras la sujeta con cuidado, en una escena que transmite complicidad y emoción.

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No es la primera vez que Marta habla públicamente de lo que ha supuesto ver a su hijo mayor conocer a la recién nacida. De hecho, el día después del parto, compartió un vídeo todavía desde el hospital donde se veía a Hugo caminando por el pasillo cargando un enorme peluche mientras se dirigía ilusionado a la habitación donde se encontraba su madre con su hermana.

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Marta confesó que nunca había experimentado un amor semejante al contemplar a su hijo entrando a conocer al bebé. Una sensación completamente nueva incluso para ella, que ya había vivido la maternidad anteriormente, pero no desde la perspectiva de ser mamá de dos.

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Hugo nació en 2020 fruto de la anterior relación de Marta Castro con Fonsi Nieto. Iniciaron su relación en 2013 y tras 9 años juntos y un matrimonio en 2017, decidieron separar sus caminos. La ruptura fue amistosa y desde entonces tienen una relación cordial por el bien de su hijo. Ahora, el pequeño de la casa se convierte en hermano mayor y no lo puede estar haciendo mejor. Marta por su parte no deja de compartir los instantes más especiales de su nueva rutina siendo mamá de dos.