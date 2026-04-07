Celia Molina 07 ABR 2026 - 10:41h.

Una fuente cercana a la familia ha hablado en exclusiva con la revista 'People' sobre cómo se encuentran la actriz y sus hijos

Última hora sobre el estado de salud de Tori Spelling y sus cuatro hijos tras sufrir un grave accidente de coche en California

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El pasado jueves 2 de abril, en plenas vacaciones de primavera, Tori Spelling y cuatro de sus cinco hijos tuvieron un grave accidente de coche en el sur de California. La actriz, que siempre será recordada por su papel de Donna Martin en 'Sensación de Vivir', conducía el vehículo, en el que también viajaban tres amigos menores de sus hijos, cuando otro coche, que iba a gran velocidad, se saltó un semáforo en rojo y les embistió, según las primeras investigaciones del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside.

El medio TMZ fue el primero en dar la noticia y en mostrar las imágenes del siniestro, en las que se ve que el salpicadero del coche de Spelling quedó totalmente destrozado. También fue este portal el que explicó que todos los pasajeros implicados en el accidente fueron trasladados al hospital en tres ambulancias diferentes, donde recibieron tratamiento por "cortes, magulladuras, contusiones y conmociones cerebrales".

"Todos tienen heridas leves"

Afortunadamente, pronto todos fueron dados de alta y la actriz pudo volver a su residencia de Temecula, California, donde estaba pasando, hasta el momento, unas idílicas vacaciones. El domingo día 5, la familia pudo disfrutar las Fiestas de Pascua que, en Estados Unidos, se celebra con dulces y figuritas de conejos de chocolate. Y, ahora, varios días después de tan tremendo susto, una fuente cerca a los Spelling ha ofrecido a la revista 'People' información en exclusiva sobre cómo se encuentran ella y sus cuatro hijos:

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"Ocurrió todo muy rápido y fue aterrador"

"Ocurrió muy rápido y fue aterrador. Todos siguen bastante conmocionados y tienen heridas leves. Sin embargo, Tori cree que todos tuvieron mucha suerte de que no fuera peor. La familia también se sintió afortunada de que todos pudieran pasar la Pascua juntos el domingo", ha asegurado la fuente. Las autoridades y varios testigos del accidente confirmaron que, además de la suerte mencionada, la actriz reaccionó rápidamente e hizo una maniobra que fue evitó que el choque tuviera mayores consecuencias.

Aunque Spelling solo iba acompañada de cuatro de sus hijos en el momento del accidente, la actriz tuvo cinco junto a su exmarido, Dean McDermott: Liam (19), Stella (17), Hattie (14), Finn (13) y el pequeño Beau (9). Para ella, sus hijos son su prioridad absoluta, como demostró recientemente al llevarlos a todos a su primera actuación en el programa Bailando con las estrellas.

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En 2011, Tori sufrió un accidente de tráfico, cuando chocó contra un muro mientras llevaba a sus dos hijos mayores al colegio y era perseguida por los paparazzi. La intérprete estaba embarazada en aquel momento. La gravedad de este segundo siniestro explica el enfado con el que aparece en las fotografías que han trascendido a los medios, donde se aprecia el estado de nerviosismo de Tori al haber temido, no solo por su vida y la de sus hijos, sino por la de los otros menores que la acompañaban en el vehículo.