La actriz de 'Sensación de vivir' se ha pronunciado por primera vez tras el incidente en el que se vio envuelta junto a sus hijos

Así se encuentran Tori Spelling y sus cuatro hijos tras su grave accidente de coche: "Siguen bastante conmocionados"

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La actriz Tori Spelling, recordada por su papel de Donna Martin en la serie 'Sensación de vivir', ha reaparecido públicamente después del grave accidente de coche que sufrió junto a cuatro de sus cinco hijos.

Tras varios días de silencio y preocupación entre sus seguidores, la intérprete ha decidido hablar por primera vez a través de sus redes sociales, donde ha compartido detalles sobre lo ocurrido.

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En un vídeo publicado en Instagram, la actriz ha asegurado: "Solo quería comunicarme con todos. Me tomó un poco de tiempo publicar esto, porque como la mayoría de ustedes saben, cuatro de mis hijos, yo y tres de sus amigos estuvimos en un accidente de coche unos días antes de Pascua en Temecula, California".

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Sobre su situación actual, ha revelado: "Estamos bien, pero ha sido realmente abrumador. Estamos muy agradecidos y nos sentimos muy afortunados, porque podría haber sido mucho peor".

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En cuanto al conductor, ha recalcado que "nos atropelló" y que "iba a toda velocidad". "Iba a una velocidad descomunal. Creemos que se saltó un semáforo en rojo". Pese al susto, Spellin ha indicado que está "muy agradecida de que, en un instante, unos ángeles de la guarda estuvieran con nosotros ese día".

Los detalles del accidente

El accidente ocurrió el pasado 2 de abril, cuando la actriz conducía un vehículo en el que viajaban cuatro de sus cinco hijos y tres amigos de estos. En total, ocho personas iban en el coche cuando se produjo la colisión.

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Según informaron medios como 'TMZ' o la revista 'People', y ahora ha confirmado la propia Spelling, otro conductor que circulaba a gran velocidad habría ignorado un semáforo en rojo y terminó impactando contra el coche de la actriz.

Todos los pasajeros fueron trasladados al hospital en varias ambulancias como medida de precaución. Allí fueron atendidos por lesiones como cortes, hematomas, contusiones y algunas conmociones cerebrales leves, aunque afortunadamente ninguna resultó ser potencialmente mortal.

Una fuente cercana a la familia afirmó poco después a la citada revista: "Ocurrió muy rápido y fue aterrador. Todos siguen bastante conmocionados y tienen heridas leves. Sin embargo, Tori cree que todos tuvieron mucha suerte de que no fuera peor. La familia también se sintió afortunada de que todos pudieran pasar la Pascua juntos después".

Por el momento, se desconocen cuáles de los cinco hijos de Spelling iban en el coche con ella en ese momento. La actriz comparte la custodia de sus hijos, Liam, Stella, Hattie, Finn y Beau con su exmarido, el también actor Dean McDermott. Tampoco ha trascendido si el otro conductor ha sido identificado y detenido.