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Gloria Camila defiende la tauromaquia y carga contra Pelayo Díaz por llamar “asesinos” a los toreros: "Sigues utilizando marcas que usan animales"

Gloria Camila defiende la tauromaquia y carga contra Pelayo Díaz por llamar “asesinos” a los toreros
Gloria Camila y Pelayo Díaz. INSTAGRAM
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La tensión entre Gloria Camila y Pelayo Díaz ha traspasado la pantalla. Tras el fuerte encontronazo que ambos protagonizaron en el plató de 'El tiempo Justo', donde el estilista calificó de "asesinos" a quienes se dedican al mundo del toro, la hija de José Ortega Cano ha decidido no quedarse callada. A través de un extenso y contundente comunicado en sus redes sociales, la colaboradora ha lanzado un dardo directo a la coherencia del influencer.

El conflicto se originó cuando Pelayo se posicionó en contra de la tauromaquia: “Si matas animales es normal que te llamen asesino. Estás matando a un animal así que sí, eres un asesino”. Una afirmación que Gloria Camila rebatió de inmediato defendiendo el oficio de su padre: “Si matas toros se llama torero, no asesino. Es una profesión y se llama tauromaquia”.

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Gloria Camila denuncia la "incoherencia" de Pelayo Díaz

Lejos de dejar el debate en el plató, Gloria ha utilizado sus ‘stories’ para reflexionar sobre el odio que recibe el sector taurino. “No voy a pedirle a nadie que le guste la tauromaquia. De verdad que no. Pero sí voy a pedir algo básico que es el respeto”, ha comenzado diciendo. La joven ha mostrado su preocupación por la ligereza con la que se lanzan acusaciones graves. “En estos días he visto cómo se llama asesinos a toreros con una ligereza que asusta”, ha escrito mientras enseña comentarios que ha recibido

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Sin embargo, el punto más crítico de su mensaje ha llegado cuando ha señalado la supuesta doble moral de Pelayo. Gloria ha recordado la polémica que el estilista vivió en 2017 por el uso de pieles y ha aportado pruebas de que, a día de hoy, el creador de contenido sigue luciendo marcas de lujo que utilizan derivados animales. “Sigues utilizando marcas que utilizan a los animales”, le ha recriminado directamente.

Gloria Camila señala la incoherencia de Pelayo Díaz
Gloria Camila señala la incoherencia de Pelayo Díaz. telecinco.es

Para la hija del diestro, el activismo de Pelayo carece de sentido si no se aplica a todos los ámbitos de su vida. “Seleccionar solo lo que te molesta culturalmente y llamar 'asesino' a alguien por ello no es activismo, es incoherencia”, ha sentenciado. Según su punto de vista, si el debate es el bienestar animal, debería abarcarlo todo y no solo la tauromaquia: “Hay que ser coherente en todos los ámbitos, no solo en uno”.

Gloria Camila lanza un mensaje en defensa a su padre, Ortega Cano

Más allá de la polémica, Gloria ha querido recordar que para ella no es un tema político, sino familiar. “Mi padre no es un titular ni un debate. Es una persona”, ha escrito con firmeza. Aunque acepta que existan posturas contrarias a la tauromaquia, no tolera el insulto personal: “Puedes no compartir lo que hizo, puedes criticar la tauromaquia, faltaría más. Pero insultar y deshumanizar no te da más razón, solo te quita credibilidad”.

Los comentarios que ha recibido Gloria Camila estos últimos días
Los comentarios que ha recibido Gloria Camila estos últimos días. telecinco.es

Finalmente, ha cerrado su comunicado con una petición de tolerancia hacia quienes piensan diferente. “No necesito que te guste la tauromaquia, solo que no conviertas tu opinión en un insulto”, ha concluido, lanzando un último consejo al que fuera juez de 'Cámbiame': “Antes de señalar con el dedo, asegúrate de que tu forma de vivir es 100% coherente con lo que criticas”.

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