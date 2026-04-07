Natalia Sette 07 ABR 2026 - 12:56h.

La exconcursante de 'Supervivientes' abre su álbum de fotos más íntimo, con declaración a su novio, Álvaro García

José Ortega Cano se pronuncia sobre el distanciamiento entre Gloria Camila y Rocío Flores

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Gloria Camila atraviesa unas semanas intensas marcadas por tensiones familiares y declaraciones inesperadas que han reavivado viejas polémicas. En este contexto, cada movimiento suyo en redes sociales se analiza al detalle. La hija de Rocío Jurado abre su álbum de fotos más personal y hace una declaración a su novio, Álvaro García. Además, publica una imagen que sus seguidores entienden como un dardo tras la polémica familiar

Tras volver con el cantante , situación que generó mucha polémica, todo se complicaba aún más cuando se hacía público su distanciamiento con Rocío Flores. La joven dejaba de seguir a su sobrina en redes, evidenciando un enfriamiento en su relación. A esto se sumaban las palabras de Manuel Cortés, que aseguraba haber mantenido con ella una relación intermitente durante años.

Lejos de alimentar la polémica, Gloria Camila ha optado por tomar distancia. En los últimos días, ha centrado su atención en su entorno más cercano y, especialmente, en su pareja, Álvaro García. Ambos han compartido publicaciones juntos queriendo dejar claro que su relación atraviesa un buen momento a pesar de todo lo ocurrido.

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La influencer ha querido compartir con sus seguidores un resumen muy personal de su último mes. Lo ha hecho a través de un carrusel de imágenes en Instagram bajo el título: “Momentos, personitas y lookinsss que hicieron bonito a marzo”.

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En las fotografías, Gloria Camila muestra diferentes planes junto a Álvaro García. Escapadas a la playa, paseos por la montaña, momentos a caballo o incluso conciertos. Instantáneas que desprenden complicidad y que le hacen ver al mundo que están juntos y felices y que nada ni nadie los va a separar. Para rematar, la exconcursante de 'Supervivientes' ha puesto la canción de 'Vas a quedarte' de Manuel Carrasco, cargada de mensajes románticos para su chico.

Además, el carrusel también deja espacio para su familia. En él aparecen Ortega Cano o su hermano José Fernando. Su círculo más cercano ha sido su principal refugio en estas semanas cargadas de momentos de mucha tensión. Tampoco falta el recuerdo a su madre, con una visita a Chipiona incluida.

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Pero más allá de las imágenes, hay un detalle que no ha pasado desapercibido. Entre las publicaciones, la influencer incluye una viñeta con un mensaje cargado de ironía: “Aquí esperando a que venga Toñi Moreno a decirme que soy una persona maravillosa”. Una frase que muchos de sus seguidores han interpretado como una indirecta al momento que está viviendo. Parece reflejar cómo se siente ante las críticas recibidas.

Muchos de sus fans incondicionales no han dudado en dejarle comentarios asegurando que sí que es una persona maravillosa y que está felices de verla tan enamorada y tranquila.