Natalia Sette 29 ABR 2026 - 14:16h.

El exconcursante de 'Supervivientes' habla abiertamente de su polémica con Gloria Camila y desvela si se arrepiente de tachar de "asesinos" a los toreros

Gloria Camila reacciona a los movimientos de su padre con el capote

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Parece que la polémica pública entre Gloria Camila y Pelayo Díaz no ha llegado a su fin. La hija de Ortega Cano y el exconcursante de 'Supervivientes' se enfrentaron en el plató de ‘El tiempo justo’ debido a sus opiniones completamente contrarias sobre la tauromaquia. Tras esto, la influencer subió unos ‘stories’ tachando de incoherente el discurso de Pelayo . Ahora, este le ha respondido de forma tajante.

Ninguno de los dos piensa cambiar de opinión. Por su lado, Pelayo asegura que “los toreros son asesinos”, pues si matas a un animal, automáticamente te conviertes en un asesino. Sin embargo, Gloria Camila considera la tauromaquia una profesión y no está dispuesta a que se tache a su padre de asesino.

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Tras su controversia en plató, Gloria expresó su contundente opinión sobre el tema a través de un extenso comunicado en su página de Instagram. Lo que defendió la influencer fue que Pelayo no podía estar en contra de la tauromaquia porque “mata a animales” pero después consumir marcas de lujo que utilizan piel animal.

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Hasta ese momento, el estilista se había mantenido en silencio. Ha sido en la alfombra roja de ‘El diablo viste de Prada 2’ que el creador de contenido se ha enfrentado a las cámaras de Europa Press. “Yo no me quiero meter con ella, ella está en su derecho de defender a su padre”, ha comenzado diciendo sobre la polémica.

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Pelayo cuenta que no vio los ‘stories’ de Gloria en un primer momento porque no lo etiquetó, que la próxima vez que suba algo dirigido a él que lo mencione para enterarse bien. Con respecto a las palabras de la influencer sobre Ortega Cano, el estilista entiende que defienda a su padre pero aun así le da un consejo: “Yo si fuera ella, con el historial de su padre, tendría mucho cuidado”.

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El asturiano asegura que no mencionó en ningún momento al torero y que fue ella quién lo sacó a la palestra. “Ella es que mencionó a su papi, yo no mencioné a su padre en ningún momento, a mi me preguntaron por lo que pensaba en general”, ha continuado diciendo. Pelayo agradece “no tener nada en común con ella” y sostiene que su trabajo como colaborador junto a ella no se verá afectado.

Por último, la entrevistadora ha querido saber si se arrepiente de lo que dijo y el creador de contenido de moda se muestra contundente con la respuesta: “¿De qué me tengo que retractar? La vida es muy dura, basta ya de sentirnos ofendidos con todo. Cada uno que se ofenda, que se recupere y que haga su terapia”