Antía Troncoso 03 MAY 2026 - 17:27h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera como nunca sobre sus planes de maternidad en el Día de la Madre

Sofía Suescun publica un conmovedor mensaje tras la dura pérdida de Maite Galdeano: "Nunca te he olvidado"

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Sofía Suescun hace una importante confesión. La exconcursante de 'Supervivientes' ha sorprendido a todos sus seguidores al sincerarse sobre su futura maternidad. ¿Están pensando ella y su pareja, Kiko Jiménez, en aumentar la familia? Lo cierto es que con motivo del día de la madre, la influencer ha compartido un 'storie' en el que ha hecho una impactante revelación relacionada con su deseo de ser madre. ¡Descubre de qué se trata!

Desde que comenzase su relación en el año 2019, Kiko Jiménez y Sofía Suescun han demostrado que su amor lo puede con todo, manteniéndose unidos ante las críticas y las diferentes adversidades que se les han presentado en su camino. La pareja está muy enamorada y vive uno de sus mejores momentos desde que a principios de año comunicasen su decisión de construir una casa juntos en la playa.

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Sofía Suescun se sincera sobre sus planes de maternidad

A diario, la pareja comparte con su comunidad de fans los detalles de su día a día, mostrando su estilo de vida saludable y su complicidad. Si embargo, en esta ocasión, aprovechando que es el Día de la Madre, la influencer ha ido un paso más allá y se ha sincerado como nunca sobre cómo se siente respecto a la maternidad, dejando entrever sus planes a futuro.

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Lo cierto es que en un día tan señalado como este, Sofía Suescun ha aparecido en sus redes sociales para felicitar el día a todas las madres. No obstante, la influencer no ha dedicado ningún mensaje a su madre, Maite Galdeano, puesto que, en el año 2024, la propia influencer decidió cortar todo tipo de relación con su progenitora por sus comportamientos "tóxicos y celosos" con sus parejas.

Ahora, la que fuera concursante de 'Gran Hermano', dedica unas palabras a todas las madres del mundo con un 'storie' en el que ha dejado más que claro sus intenciones de, en un futuro, dar el paso de tener un hijo: "Feliz día, mamis. Estoy planteándome congelar óvulos", ha confesado Sofía.

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Asimismo, la ganadora de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano' ha pedido consejo a otras mujeres que hubiese probado ya esta procedimiento para preservar su fertilidad: "Chicas que lo hayan hecho, contadme sobre ello", han sido sus palabras, con las que ha dejado claro que se encuentra valorando esta posibilidad.