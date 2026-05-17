En 'No soy Verónica Forqué', María Iborra, hija de la actriz, se abre en canal sobre los episodios más duros de la intérprete

La hija de Verónica Forqué narra en sus memorias la "inclinación hacia lo oscuro" de su madre: "Fue un ángel, pero también tenía un demonio"

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La publicación de 'No soy Verónica Forqué', el libro escrito por María Iborra junto al dramaturgo Antonio Álamo, ha sacudido el panorama cultural y mediático en España. Entre sus más de 330 páginas, la hija de la actriz reconstruye la vida de Verónica Forqué más allá de la pantalla, alejándose de la imagen pública de mujer alegre, espontánea y luminosa que durante décadas acompañó a la intérprete.

El libro pone el foco, entre otros aspectos, en el deterioro emocional de la actriz durante sus últimos años y en su adicción a la marihuana, un problema que, según relata su hija, terminó agravando su estado mental. Hasta que en diciembre de 2021 decidió poner fin a su vida.

Ya desde el primer capítulo Iborra describe la extraña personalidad de su progenitora. "Mi madre era un ángel, pero también tenía un demonio", escribe, asegurando que la actriz tenía "una inclinación hacia lo oscuro".

Verónica Forqué y las drogas

Uno de los apartados más impactantes de las memorias es la descripción del consumo excesivo de cannabis por parte de la actriz. La joven narra que, especialmente tras la pandemia, el hábito se volvió incontrolable. "Era un no parar desde la mañana a la noche", relata sobre el consumo de marihuana de su madre. Aquella adicción afectó de lleno en su comportamiento, en su día a día y en su carrera profesional.

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La hija de la actriz explica que, al principio, el consumo parecía desordenar ciertos hábitos de Forqué, algo impropio en una mujer aparentemente perfeccionista y disciplinada. Sin embargo, con el tiempo, la situación se agravó: llegaba tarde a las funciones, improvisaba frases que no estaban en el guion, fumaba en escena y desconcertaba a sus compañeros de reparto con cambios imprevisibles de actitud. "Sus compañeros nunca sabían qué era lo que podía pasar", escribe Iborra al recordar aquella etapa.

Entre los episodios más duros que desvela en el libro se encuentra un viaje que realizaron madre e hija, en el que la actriz se encontraba completamente afectada por las drogas. "Mari, voy muy fumada. (...) No me encuentro bien", le habría espetado a su hija, quien pensó: "Ay, Dios mío, que mi madre se va a morir aquí a mi lado y yo, fumadísima, sin poder auxiliarla".

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La joven plasma en las memorias que su adicción llegó tras varios golpes emocionales encadenados: la muerte de su hermano, la separación de Manuel Iborra tras tres décadas de relación y después la muerte de su madre. Una situación que empeoró en plena pandemia. "Se hacía los porros con parsimonia, disfrutando de ese momento en el que manipulaba la marihuana, el tabaco, el papel y el rollito de cartón. Y, por supuesto, le gustaban más bien gorditos, cargados, o sea, tipo trompetero".

El tramo final del libro aborda directamente el suicidio de Verónica Forqué el 13 de diciembre de 2021. "Verónica Forqué no quería ayuda; lo que ella quería era morirse", escribe, y añade: "Se estaba muriendo, delante de mis ojos, y yo no podía hacer nada".