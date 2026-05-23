Fiesta 23 MAY 2026 - 19:38h.

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Como cada fin de semana, 'Fiesta' ha dedicado parte de la tarde a comentar las imágenes y última hora de 'Supervivientes'. En esta ocasión, el programa ha recordado los drásticos cambios de look que vivieron los concursante de el reality más extremo de la televisión durante la clásica 'Mesa de las tentaciones'. Además, a raíz de esto, el programa ha decidido transformar la imagen de los colaboradores con la ayuda de la inteligencia artificial. ¡No te lo puedes perder!

Sin lugar a dudas, en los últimos días, se ha hablado mucho de los extremos cambios de imagen que han vivido los supervivientes de esta edición, quienes, tras unas extremas 'mesas de las tentaciones', han quedado totalmente irreconocibles. Uno de los cambios más extremos ha sido el de Claudia Chacón, quien ha perdido gran parte de su melena a cambio de una videollamada con su novio.

¡'Fiesta' cambia el look a sus colaboradores!

Esta tarde, el programa de Emma García ha repasado las imágenes de los momentos de infarto en el que los concursantes del reality se despedían de su pelo por un plato de comida. Seguidamente, se ha vivido un divertido momentazo en el plató. Y es que 'Fista' ha decidido, con el uso de la IA, cambiar el look de sus colaboradores, quienes han reaccionado a sus peculiares transformaciones: desde rapados al cero a pelos de colores.

Uno de los momentos más sorprendentes se producía cuando, Rocío Flores veía la imagen que la IA había creado para ella y no tardaba en encontrar una comparación que ha dejado a Emma García con la boca abierta: "Parezco mi madre en su documental. No me gusta nada, me quedo rubia señores, no hay cambio", ha dicho la nieta de Rocío Jurado. ¡Dale al play y para ver al completo las reacciones de todos los colaboradores a sus cambios de look!