El pasado jueves 12 de marzo se produjo la lectura de cargos contra el capitán y el jefe de la sala de máquinas

Detenido el capitán del barco naufragado en Indonesia en el que murieron el valenciano Fernando Martín y tres menores de su familia

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La Justicia condena a tres años y medio de cárcel al capitán del barco en el que murieron cuatro valencianos. Cinco meses después de la tragedia, las familias consiguen que la negligencia que costó cuatro vidas no quedase impune y sin consecuencias legales, según informa 'Las Provincias'.

El pasado jueves 12 de marzo se produjo la lectura de cargos contra el capitán, de 56 años, y el jefe de la sala de máquinas, de 22. Ambos estaban acusados de negligencia con resultado mortal. Los dos fueron detenidos a principios de marzo por la Policía de la zona de Manggarai Occidental. Según la investigación, el capitán no estaba a los mandos del barco cuando se produjo el accidente y había cedido el control al jefe de mandos.

El jefe de mandos no tenía permisos legales para tomar el control del barco

Este tripulante carecía de los permisos legales para tomar el mando de la nave y "aceptó el trabajo sin tener en cuenta su cargo", tal y como apuntó a EFE en su momento el jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Manggarai Occidental, Fransiskus Jelahu.

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Para este tipo de delitos, el país contempla penas máximas de cinco años de cárcel. La Fiscalía ha pedido cuatro años y medio para cada uno, ya que allí no se permite la acusación particular. En la legislación del país, la petición de pena no es acumulativa por cada una de las víctimas, sino que se aplica de manera general al hecho juzgado.

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Las dos supervivientes lograron saltar desde su camarote

Andrea y su hija Mar de siete años, declararon el 31 de marzo como testigo y superviviente de la tragedia. Las dos lograron salvarse porque se encontraban en un camarote más elevado y pudieron saltar a tiempo cuando el barco comenzó a hundirse. El resto de pasajeros estaban descansando más abajo y no pudieron escapar.

Las víctimas por esta tragedia fueron Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia C. F. y su hijo Mateo, de nueve años y fruto de una relación anterior. También fallecieron Lía, de 12, y Quique, de 10, ambos hijos de la actual mujer de Fernando, la superviviente Andrea Ortuño, y su anterior compañero sentimental. A diferencia de los tres primeros, el cuerpo de Quique no pudo ser recuperado tras los costosos rastreos que siguieron al hundimiento en las peligrosas aguas del Parque Nacional de Komodo.