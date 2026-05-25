León XIV ha publicado este 25 de mayo su primera encíclica, titulada 'Magnifica humanitas'

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León XIV ha publicado este lunes 25 de mayo su primera encíclica, titulada 'Magnifica humanitas', que aborda la "preservación de la humanidad en la era de la inteligencia artificial". El documento está fechado el 15 de mayo de 2026, fecha que coincide con el 135 aniversario de la publicación de la encíclica social fundamental de León XIII, 'Rerum novarum', en 1891.

"La magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva: levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos". Con estas primeras palabras, el Papa León XIV resume sus razones fundamentales y su propósito.

Dividida en cinco capítulos, más una introducción y una conclusión, 'Magnifica humanitas' parte de una premisa: la tecnología no es una "fuerza antagónica respecto a la persona" ni "un mal en sí misma". Sin embargo, "no es neutra, porque asume el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza". De ahí el llamamiento del Pontífice a "construir en el bien" y a "permanecer humanos", siguiendo la lógica de la corresponsabilidad valiente, de la subsidiariedad, de la comunión, para que "el mundo pueda reconocer… en el corazón del ser humano el lugar donde Dios desea habitar".

El Papa León XIV y la IA

No es la primera vez que el Pontífice se refiere a la Inteligencia Artificial (IA) y las nuevas tecnologías. El pasado viernes, pidió recuperar el valor de la humanidad ante el auge de la tecnología y los chatbots, en un encuentro con los participantes de la conferencia internacional 'Cuidar voces y rostros humanos', promovida por el Dicasterio para la Comunicación junto con el Dicasterio para la Cultura y la Educación.

En el encuentro, León XIV reiteró el compromiso de la Iglesia con la comunicación social, al tiempo que hizo un llamamiento a promover la alfabetización digital y el uso crítico de los medios, especialmente entre los jóvenes, según informa Vatican News.

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"Es precisamente en el contexto de la misión universal de la Iglesia donde mejor se comprende su compromiso con la comunicación social", afirmó el Pontífice, que hizo alusión al 'Decreto Inter Mirifica' del Concilio Vaticano II sobre los medios de comunicación social, que dio origen a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

"Este deseo de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad debe, por lo tanto, guiar no solo nuestras decisiones y acciones, sino también el uso y la orientación de los medios de comunicación, la tecnología digital y la inteligencia artificial, para asegurar que estas herramientas se pongan al servicio auténtico de la humanidad", ha añadido.

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Precisamente, en su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este año, el Papa alerta de la "promoción e implementación desenfrenadas de la tecnología a expensas de la dignidad humana" y hace referencia a los "chatbots y otras tecnologías que explotan la necesidad de relaciones humanas".