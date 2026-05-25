Tania Déniz acude a urgencias y comparte su diagnóstico médico

Natalia Sette 25 MAY 2026 - 18:48h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' termina en urgencias y hace saltar las alarmas de sus seguidores

Tania Déniz responde a las duras críticas por subir un video en el que aparece en ropa interior

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Tania Déniz ha hecho saltar todas las alarmas tras publicar una foto en urgencia. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ está acostumbrada a compartirlo todo con sus seguidores y esto no iba a ser menos. Tras acudir al ‘Lolalolita Land’ y pasárselo súper bien con sus amigas , la influencer se ha puesto enferma y cuenta ahora su diagnóstico.

La influencer está organizando el viaje de su vida junto a Carlos, su novio, y aunque todavía no ha dicho el nombre del destino, está muy ilusionada. Sin embargo, lo último que se esperaba era ponerse enferma. Un bache en su salud la ha hecho frenar y tener que bajar el ritmo para recuperarse lo antes posible.

“Ayer fuí a urgencias, y efectivamente tengo unas placas importantes. Antibiótico y seguimos!”, ha comunicado una vez en casa para tranquilizar a sus seguidores. Las placas en la garganta pueden ser señal de una angina amigdalar, un trastorno que está causado por bacterias como el estreptococo que atacan a un sistema inmunitario debilitado.

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Los principales síntomas son dolor de garganta intenso, dificultad para tragar, fiebre, inflamación de ganglios linfáticos cervicales y mal aliento. Aunque tiene fácil solución, pues ya con un diagnóstico el médico te receta antibióticos, es muy molesto y Tania era lo último que esperaba.

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Ahora mismo está completamente centrada en su trabajo y en la organización del que denomina “el viaje de sus sueños”. Es por ello que espera con todas sus fuerzas que el antibiótico le haga efecto pronto y pueda recuperarse cuanto antes. Aún así, Tania se ha tomado el diagnóstico con positivismo.

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Asegura que lo importante es tener buena salud, y aunque esté pasando por un bache, no es nada grave. Además, su chico también ha estado enfermo y ya se ha recuperado, así que agradece también que no hayan caído los dos al mismo tiempo. Sus seguidores se han volcado con ella y han llenado su Instagram de mensajes de apoyo y ánimo.