La familia quiere reiterar, una vez más, "su plena confianza en la inocencia de Jonathan"

El apoyo de Mango a Jonathan Andic: tienen "plena convicción en que el proceso judicial se resolverá favorablemente"

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La familia Andic ha cerrado filas con Jonathan, actualmente investigado por la muerte de su padre y fundador de Mango, Isak Andic, y ha respaldado de forma "incondicional" su decisión de dejar la vicepresidencia de la compañía temporalmente para centrarse en defender su inocencia.

Europa Press se ha puesto en contacto con portavoces de la familia para conocer su posición ante la carta abierta remitida por Jonathan Andic a la plantilla en la que comunica su intención de apartarse temporalmente de la empresa, y han respondido con un respaldo "absoluto" a su decisión.

"Plena confianza en la inocencia de Jonathan"

"La familia Andic desea manifestar su absoluto e incondicional apoyo a la decisión tomada por Jonathan de apartarse temporalmente de su dedicación a Mango para concentrarse en su defensa, conservando el vínculo con otros proyectos familiares, empresariales y sociales", han manifestado.

"La familia quiere reiterar, una vez más, su plena confianza en la inocencia de Jonathan. Tal y como ha trasladado anteriormente su abogado, el letrado Cristóbal Martell: 'La conjetura del homicidio es inconsistente. Pero, sobre todo, es dolorosa. Estigmatiza a un hombre inocente. Ahora comienza auténticamente el proceso y brillará la verdad y la inocencia'", han concluido su valoración.

Jonathan Andic ve "injusta e infundada" la acusación y cree que se demostrará su inocencia

Jonathan Andic ha denunciado que la acusación en su contra es "injusta e infundada" y que se ha construido un relato con una visión "descontextualizada y tergiversada", aunque está convencido de que se demostrará su inocencia.

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Así lo asegura Jonathan Andic, a quien una jueza de Martorell (Barcelona) impuso la semana pasada una fianza de un millón de euros tras ser detenido por los Mossos d'Esquadra por la muerte de su padre, en una carta abierta a la plantilla de Mango.

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"Escribo estas palabras con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad", afirma el primogénito.

"Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona", asegura Jonathan Andic en la carta.

El hijo del fundador de Mango denuncia asimismo que se ha "construido un relato público" con una "visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad".

"Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa", agrega el primogénito, que asegura que afronta esta situación convencido de que los hechos demostrarán "de forma clara" su inocencia y que "la verdad acabará imponiéndose"