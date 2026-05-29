La soberana ha acudido a la jornada 'Promover un futuro más saludable y sin tabaco en Europa', que se ha celebrado este viernes, en Madrid

En España, la ley de Reino Unido que prohibirá fumar a los nacidos a partir de 2009, no se podría hacer

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La reina Letizia ha llamado a pedir "ayuda en deshabituación tabáquica" en lugar de pasar del tabaco de combustión al uso de vapeadores, ya que "a nadie se le escapa que estos productos de tabaco calentado no son inocuos y la propia industria lo admite sin problema".

"Si ya sabemos las consecuencias que tiene fumar tabaco de combustión, para qué y por qué queremos inhalar las sustancias que contienen los vapeadores y otros productos de tabaco calentado", ha indicado durante la jornada 'Promover un futuro más saludable y sin tabaco en Europa', que se ha celebrado este viernes, en Madrid, en la Oficina del Parlamento Europeo en España.

Este encuentro, desarrollado con motivo de la conmemoración, este viernes, 31 de mayo, del Día Mundial Sin Tabaco, y organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha celebrado en España por elección de este último organismo, que ha contado con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). En el mismo, y a través de un mensaje en vídeo, la reina ha recordado la evidencia de que "fumar mata".

"Está impreso en las cajetillas de cigarrillos convencionales", ha subrayado, para añadir que "siete millones de personas mueren al año en el mundo por el tabaco", mientras que "más de un millón y medio que no fuman mueren por inhalar humo ajeno". A ello se suma, según ha afirmado, "el debate que existe sobre la posible regulación en el consumo de los productos derivados del tabaco".

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En este campo, ha citado "vapeadores, cigarrillos electrónicos, bolsitas de nicotina, 'shishas', 'puff', 'pod' y todo eso". Los contenidos de estos productos son "glicidol, piridina, trisulfuro de dimetilo, acetoína, cromo, plomo, metilglioxal y también nicotina, entre otras sustancias", ha explicado, señalando que sobre estos nuevos productos "aún no se conocen sus efectos sobre la salud a largo plazo".

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Apuesta por "invertir en prevención"

Por su parte, el tabaco tradicional contiene "amoniaco, alquitrán, arsénico, monóxido de carbono, cadmio, acroleína, formaldehído y nicotina, entre otras sustancias", ha relatado, al tiempo que ha indicado que, ante ambas opciones, existe "una gran certeza indiscutida" para "tomar decisiones en políticas de salud pública", y es que "invertir en prevención siempre será beneficioso no solo en términos puramente económicos".

Destacando que los nuevos productos de consumo están dirigidos a "la población más vulnerable (menores de edad y jóvenes)", ya que "tienen una percepción del riesgo menor", ha puesto de relieve que, "desde hace mucho tiempo", son "muchos" los países que "están revisando los marcos regulatorios sobre estos nuevos desarrollos del mercado que, reconocido por todos los actores, no tienen un umbral de consumo seguro".

Por último, la reina que ha mostrado su apuesta por "la educación en salud", ha insistido en rechazar "los vapeadores y otros productos de tabaco calentado". Si su consumo se produce "por la adicción a la nicotina", ha incidido en la aportación que pueden hacer los profesionales sanitarios para dejar de fumar, mientras que si el motivo es "por una moda", ha declarado que esta "no debería imponerse a la salud".