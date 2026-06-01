Natalia Sette 01 JUN 2026 - 18:20h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' sube un video mostrando una actitud cómplice con una tentadora de la nueva edición del programa

Christofer Guzmán, exnovio de Fani Carbajo, habla por primera vez del dinero que tiene en el banco

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Cristófer Guzmán vuelve a encontrarse en el foco mediático después de que Fani Carbajo rompiese a llorar y anunciara medidas legales contra él . Ahora, ha aparecido en sus ‘stories’ en un plan de lo más fiestero y en una actitud muy cómplice con un rostro de la última edición de ‘La isla de las tentaciones’. Las redes no han tardado en reaccionar ante esto.

El exconcursante de ‘La casa Fuerte’ se ha convertido en el centro de todas las miradas tras disfrutar de una lujosa escapada marítima. Cristófer se ha dejado ver a bordo de un barco en aguas de Fuengirola, Málaga, rodeado de un grupo de amigos y rostros muy conocidos de la pequeña pantalla, entre los que se encontraban Adrián Creus, exconcursante de ‘GH’ , y Fran, actual participante de ‘La isla de las tentaciones’.

Sin embargo, la gran protagonista de la jornada ha sido Andrea, una de las solteras de la décima edición del programa de las tentaciones. La joven ha tenido un paso de lo más discreto por las villas de la República Dominicana, ya que, según lo que se ha emitido hasta la fecha, no ha conseguido convertirse en la favorita de ninguno de los chicos que acudían con pareja.

A pesar de no haber encontrado el amor en el reality, la soltera parece haber encajado a la perfección en el círculo de Cristófer. Ambos han querido enseñar su buena relación compartiendo un sugerente vídeo en sus redes sociales en el que aparecen bailando muy juntos al ritmo del tema ‘Llegué yo', del artista Maikel Delacalle, acompañado de una reveladora frase: “Se juntaron la primera y la última edición”.

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Como era de esperar, esta curiosa relación ha provocado una oleada inmediata de reacciones en las redes sociales, donde el debate no ha tardado en encenderse. Los usuarios se han mostrado de lo más divididos y críticos, especialmente con la figura de la tentadora: “La que no se comió un rosco”, le reprochaba un internauta haciendo alusión a su nulo éxito en el programa, mientras otros sentenciaban con un escueto “Otra” ante el nuevo interés amoroso del madrileño. Sin embargo, los ataques más duros han ido directos hacia Fani Carbajo, demostrando que su tormentoso pasado sigue muy presente: “Le pega mil vueltas a Fani”