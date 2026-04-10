Celia Molina 10 ABR 2026 - 07:15h.

Hacemos un repaso de las parejas conocidas de esta cantante, que el viernes debutará en el Festival de Coachella de 2026

Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, artistas principales del festival de Coachella 2026

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Sabrina Carpenter, actriz y cantante estadounidense, calienta ya motores para inaugurar la primera jornada del Festival de Coachella de 2026, la batería de conciertos que tendrán lugar a partir de este 10 de abril en el desierto de Indio, California. Ella actuará el mismo viernes a las 21:05 horas, siendo la primera de las cabezas de cartel - junto a Justin Bieber y Karol G - en subirse al escenario de uno de los eventos musicales más rentables de los Estados Unidos.

En sus redes sociales, la cantante ya ha avisado a sus fans de su próxima cita musical: "Nuestra última parada en Bogotá ¡¡¡Ahora corremos a casa para vernos pronto en el desierto!!! Gracias a mi increíble banda, bailarines, equipo y equipo por hacer de estos algunos de los espectáculos más especiales", escribió ella misma en su cuenta de Instagram sobre su siguiente destino.

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Sabrina, sin pareja oficial desde el año 2024

Sin duda, tras la publicación del nuevo videoclip de su tema 'House Tour', en el que cuenta con la ayuda de sus "partners in crime" Margaret Qualley y Madelyn Cline, Carpenter llega a Coachella en uno de sus mejores momentos profesionales pero, ¿qué hay de su vida personal? ¿Tiene pareja esta polifacética artista que comenzó su carrera como chica 'Disney'? En Informativos Telecinco web hemos hecho un repaso de su complejo expediente amoroso:

Su última pareja conocida fue el actor irlandés Barry Keoghan, que ganó un BAFTA por su papel en 'The Banshees of Inisherin' y con quien Sabrina comenzó a salir en diciembre del año 2023. Se les vio juntos en eventos populares como la fiesta post-Oscar de Vanity Fair del 2024 y el videoclip de la cantante "Please, Please ,Please", finalizando su noviazgo "por enfoques profesionales distintos" tras un año de relación. Desde entonces, Carpenter, de 26 años, no ha sido relacionada con ninguna otra pareja estable.

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¿Dejó Joshua a Olivia Rodrigo por Sabrina?

En 2023, hubo rumores de un posible idilio con el también cantante Shawn Mendes, aunque éste lo negó poco antes de retomar brevemente su romance con Camila Cabello. Pero, sin duda, la relación más mediática y polémica que ha protagonizado Sabrina Carpenter fue el triángulo amoroso que formó con Joshua Basset y Olivia Rodrigo.

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La polémica surgió tras el lanzamiento de la canción "Drivers License" de Olivia, en la que ésta parecía confirmar que Basset la había dejado por "una chica rubia, más mayor", es decir, Sabrina. En el single, la 'despechada' artista conducía sola por un barrio de noche, echando de menos a su exnovio y esa imagen de mujer traicionada generó un profundo odio hacia los culpables de su dolor.

Más tarde, Carpenter abordó la polémica en su canción "Because I Liked a Boy" (2022), donde narró el tremendo acoso que había recibido y defendió que su relación con Bassett ya había terminado cuando estalló el drama. Por su parte, Joshua sufrió problemas de salud por el aluvión de críticas, describiendo la situación como "traumática". Por fortuna, el tiempo diluyó el hate y cada uno de los integrantes de este triángulo pudo seguir su vida y su carrera con relativa normalidad.

Mucho antes de protagonizar este escándalo, cuando comenzaba su andadura en el mundo artístico, Sabrina tuvo una relación de un año con Bradley Steven Perry, otro actor de Disney como ella. Fue su primera relación pública, si bien esta cantante se caracteriza por mediatizar sus romances y usarlos como fuente de inspiración para componer sus canciones.