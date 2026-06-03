El enfado de Mar Flores cuando le preguntan por su ausencia en la firma de libros de Alejandra Rubio

Lorena Romera 03 JUN 2026 - 11:58h.

La modelo ha reaccionado molesta cuando le han preguntado por el motivo por el que no ha acudido a la firma de su nuera

Los looks de Alejandra Rubio para su cita en la Feria del Libro en Madrid

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Alejandra Rubio está viviendo uno de los momentos más emocionantes de su vida: embarazada de su segundo hijo y saboreando las mieles del éxito tras el lanzamiento de su primera novela, Si decido arriesgarme. Un debut literario que la ha llevado directa a la Feria del Libro, donde ha estado firmando ejemplares y recibiendo el cariño de cientos de lectores. Una cita en la que contó con el cariño de su madre, su chico y de su suegro... pero no de Mar Flores, que fue la gran ausente. Al ser preguntada por el motivo de su ausencia, la modelo ha reaccionado muy molesta.

Abordada por los micrófonos de Europa Press, Mar Flores ha respondido visiblemente incómoda al ver que la sombra de la polémica familiar vuelve a planear sobre ella. "O sea, ¿vamos a estar así toda la vida?", ha respondido la televisiva cuando ha escuchado el nombre de Alejandra Rubio y la pregunta que todos se están haciendo: su ausencia en su firma de libros. A pesar de mostrarse molesta por las preguntas, la madre de Carlo Costanzia ha querido enterrar cualquier tipo de rumor sobre una mala relación con su nuera, mostrándose muy orgullosa por el éxito de su novela.

"Me alegro tanto... Muchas gracias, pero ya tenéis que dejar esto como si fuera algo normal", le ha pedido a los reporteros, que le han preguntado por la presencia de Carlo Costanzia padre en la firma de libros: "Estuvo muy bien acompañada. ¿A ti te duele esto?". Una pregunta a la que la modelo ha respondido con un tajante: "por favor" y cerrando la puerta del coche a pesar de continuar escuchando preguntas como si cree que irán ellos a "apoyarla" a ella en su cita con la Feria del Libro.