Marta Castro, orgullosa, desvela el avance de su bebé de un mes y medio

Natalia Sette 03 JUN 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' comparte con sus seguidores un cambio en la rutina de su hija Covadonga

Marta Castro responde a las críticas por “malcriar” a su hija en común con Rodri Fuertes

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Marta Castro está en uno de las etapas más dulces de su vida. Desde que se convirtiera en mamá por segunda vez , la exconcursante de ‘GH VIP’ no ha dejado de compartir todo el proceso con sus seguidores. Ahora, la influencer ha desvelado orgullosa un gran avance de su bebé de un mes y medio.

Tras asistir al primer evento de trabajo desde el nacimiento de Covadonga, la influencer se ha mostrado de lo más ilusionada al revelar que ha comenzado una nueva fase en el descanso de su pequeña. “Poco a poco vamos dejando a Cova dormir "solita" en la habitación”, ha anunciado con orgullo a sus seguidores. La creadora de contenido ha detallado cómo ha cambiado la dinámica de las noches desde la llegada de la recién nacida: “Hoy lleva desde las 21:00h, normalmente se quedaba con nosotros en el salón y yo me subía con ella a las 22:30h”, ha relatado con total naturalidad.

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A pesar de que el camino de la maternidad no siempre es fácil, Marta se ha tomado con mucha filosofía los altibajos propios de todo este proceso. “Ayer lo intenté y fue imposible, hoy ha sido facilísimo, mañana... dios dirá”, ha confesado con humor. Aunque prefiere no cantar victoria todavía, la ex de Fonsi Nieto no ha podido ocultar su alegría al ver que su hija lo conseguía.

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Lejos de imponer métodos estrictos, la creadora de contenido ha querido aprovechar su experiencia para lanzar un valioso consejo a todas aquellas madres que se encuentran en su misma situación. Con el fin de fomentar el bienestar de los más pequeños, ha remarcado la importancia de la paciencia y el apego seguro: “Lo importante es seguir intentándolo, si un día no lo consigues no tirar la toalla y sobre todo estar presente siempre que llore, siempre acompañar”, ha sentenciado con firmeza.

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Por su parte, Rodri ha publicado una tierna foto de su pequeña durmiendo a pierna suelta. "Quiero ser como ella", ha puesto divertido sobre la instantánea. Sin duda, los padres están encantados con que la bebé descanse tan bien, pues les hace estar muy tranquilos. Además, el influencer le ha preguntado a sus seguidores si ya le ven parecido. Con un mes y medio, Covadonga tiene los rasgos mucho más definidos y Rodri está loco por saber si es una mini Marta o una mini Rodri.