Marieta rompe a llorar al hablar de su mayor miedo: “No me veo capaz”

Natalia Sette 05 JUN 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se deshace en lágrimas al compartir con sus seguidores el mayor miedo de su vida

Marieta habla del problema de salud que sufre, que le impide hacer vida normal

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Marieta se encuentra en una de las etapas más intensas y emocionantes de su vida. A medida que se acerca su esperada boda con Suso Álvarez , la exconcursante de ‘Supervivientes’ no puede ocultar que tiene los sentimientos a flor de piel. Antes de pasar por el altar, la influencer ha querido abrir su corazón para hablar de su mayor miedo y confesar el pensamiento tan doloroso que la acompaña en su día a día.

A través de su perfil de Instagram, donde suele subir sus reflexiones más íntimas , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha reaparecido visiblemente afectada para compartir una de sus grandes temores. “Cuando mis padres se ponen malos yo ya me cago”, ha comenzado confesando con total honestidad.

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Con los ojos vidriosos, Marieta ha revelado el pensamiento al que se enfrenta con frecuencia: “Uno de mis pensamientos intrusivos, que más miedo me da y que más se repite a diario es el que mis padres se están haciendo mayores. El tiempo pasa muy rápido y no hay forma de pararlo ni dar marcha atrás”, ha lamentado con impotencia.

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La cercanía de su boda con Suso ha acentuado esta vulnerabilidad, haciéndola reflexionar sobre el futuro y la familia. “Me pregunto un montón de veces cómo lo han hecho ellos. A los dos les falta algunos de sus padres. Yo no me veo capaz”, ha admitido rota de dolor. La distancia física con su tierra natal se ha convertido en el detonante principal de este sufrimiento.

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“Las personas que vivimos lejos, lo que nos pasa es que cada vez que los vemos notamos algo. Es la impotencia de verme aquí. No me quiero perder ningún momento de ellos”, ha explicado con el corazón en un puño. Debido a esto, la de Elche vive con el deseo constante de volver a su tierra para estar cerca de ellos: “Siempre pienso en que a lo mejor algún día me arrepiento de no haber estado”.

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A pesar de esta angustia constante, la exconcursante de ‘GH DÚO’ no puede estar más feliz que sus padres puedan asistir a su boda y vivir ese momento tan especial a su lado. Marieta asume que el paso del tiempo es ley de vida y que hay que aprender a lidiar con ello. “Es el ciclo de la vida. Espero que a mis padres les queden muchísimos años más”, ha terminado diciendo.