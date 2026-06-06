El cantante catalán que actuará junto con la Escalonía de Montserrat en Barcelona ha aclarado en una entrevista si reciben algún tipo de remuneración por su participación

La cantante Niña Pastori cantará frente al Papa León XIV el 6 de junio en Madrid: hace más de 20 años ya lo hizo frente a Juan Pablo II

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La visita del papa León XIV a España es uno de los eventos más esperados del año. No solo es importante para miles de personas católicas que esperan verle por primera vez como máximo representante de la Iglesia católica, sino que, a nivel histórico, supone un importante hito para nuestro país ya que es la primera vez que un pontífice vuelve a España desde hace 15 años.

Para ello, durante siete días, Madrid, Barcelona y las islas Canarias (en concreto Gran Canaria y Tenerife) se vestirán de gala y se blindarán para volcarse en actos multitudinarios con actuaciones musicales, ceremonias religiosas y encuentros institucionales.

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Todos los artistas que actuarán ante el papa León XIV en España

En el terreno musical, numerosos rostros conocidos cantarán ante el pontífice y ante millones de personas (solo en Madrid se espera que alrededor de 1,8 millones de personas participen en los principales actos) en todas las ciudades que pisará. Para arrancar, el sábado 6, en la capital, Hakuna, Siloé, Besmaya, el musical 'Godspell' de Antonio Banderas o Antonio José, entre otros, pondrán la banda sonora a la vigilia de los jóvenes, y la Niña Pastori, que ya actuó ante Juan Pablo II, ofrecerá previamente una actuación de flamenco en el Centro CEDIA 24 Horas de Cáritas Diocesana.

El domingo 7, en el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la empresa, la educación, la cultura y el deporte’ presentado por Carlos Franganillo y Lara Síscar en el Movistar Arena, la manchega Rozalén será la encargada de clausurarlo y, finalmente, David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges también actuarán el lunes 8 en el último gran acto de León XIV en la capital en el estadio Santiago Bernabéu, con Christian Gálvez y Patricia Pardo como maestros de ceremonias.

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En Barcelona, el martes 9, en la vigilia de oración que tendrá lugar por la tarde también cantarán Álvaro Soler, Beret, Siloé, Conchita, Alfred García o Sergio Dalma y la Escalonía de Montserrat en el estadio Olímpico Lluís Companys.

Finalmente, en Gran Canaria y Tenerife, artistas canarios como Los Gofiones, Yeray Rodríguez, Cristina Ramos, Hakuna Group Music y la banda La Clave de Agaete, Los Sabandeños, Chago Melián o Guan Magec serán los encargados de ponerle música a los distintos actos programados.

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¿Cobran los artistas por cantar delante de León XIV?

Aunque estos artistas, y especialmente los de primer nivel, suelen tener un caché propio y cobrar por sus actuaciones, uno de los artistas elegidos para participar en esta importante visita ha aclarado si percibirán o no una remuneración por ello.

En concreto, ha sido Sergio Dalma, quien en una entrevista reciente con Julia Otero en su programa de radio lo ha aclarado de forma tajante: "No, no… Mucha gente que te ve que como sales en televisión, ya ganas dinero. En la tele no se paga nada. Y esto incluso, uno pagaría por una cosa así”.

El cantante también ha confesado que fue el arzobispado de Barcelona el que lo propuso esta oportunidad tan especial, que "ha sido todo muy secreto” y que “es uno de los mejores regalos que uno puede tener”.