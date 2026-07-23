Redacción Andalucía Córdoba, 23 JUL 2026 - 12:26h.

La condenada se apoderó de 37.808 euros de la pensión que seguía cobrando el fallecido, marido de otra usuaria de la residencia con discapacidad

También creo una "plaza falsa" en la enfermería del centro, no registraba a los usuarios y se quedó ella con las mensualidades, más de 140.000 euros en total

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La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a dos años y dos meses de cárcel a la exdirectora de una residencia de mayores por fraude y estafa al apropiarse de más de 140.000 euros urdiendo dos tramas para enriquecerse ilícitamente.

Por un lado, ocultó el fallecimiento del marido de una usuaria con discapacidad para quedarse con el dinero de la pensión que continuaba ingresando la Seguridad Social. Por otro lado, creó una plaza residencial "fantasma", no autorizada, para quedarse con las mensualidades de decenas de residentes.

La sentencia, dictada tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía, las acusaciones y la defensa, también le impone cinco años de inhabilitación para trabajar en residencias de mayores o de personas con discapacidad.

El tribunal declara probado que la procesada, que dirigía la residencia desde 2008, se aprovechó de su cargo para lucrarse ilícitamente.

Siguió cobrando ella la pensión

Por un lado, tras el fallecimiento de un residente en enero de 2021, la acusada no comunicó la defunción a la Seguridad Social para seguir cobrando la pensión del difunto, que se ingresaba en una cuenta corriente que compartía con su esposa, la cual también era usuaria de la residencia.

Después, abrió una nueva cuenta corriente a nombre de la viuda, quien sufría una discapacidad psíquica, y la asoció a un número de teléfono personal para hacer pagos con una tarjeta de débito.

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De esta forma se apoderó de 37.808 euros mediante una veintena de movimientos irregulares, entre ellos transferencias la cuenta de su hija menor de edad.

Plaza falsa en la enfermería

La segunda trama delictiva que llevó a cabo la exdirectora condenada se extendió durante casi diez años, entre 2013 y 2022.

La mujer orquestó la creación de una plaza falsa en la enfermería de la residencia. Dicha plaza no constaba en los registros oficiales de la residencia ni de la Junta de Andalucía.

La condenada firmaba contratos con los familiares de los nuevos residentes siguiendo el modelo oficial, pero les indicaba que los pagos debían realizarse en efectivo o en su cuenta bancaria personal o compartida con su hija.

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Para evitar ser descubierta, la directora no registraba a estos residentes en el Libro de Registro de Usuarios.

De esta forma, la acusada llegó a apropiarse de 140.637 euros provenientes de las mensualidades de numerosos residentes, según la sentencia, adelantada por Cordópolis.

Atenuantes por reconocer los hechos

Como la acusada había reconocido los hechos antes de celebrarse el juicio, el tribunal ha aplicado las atenuantes de confesión y reparación del daño, ya que también realizó algunas consignaciones económicas para devolver lo estafado.

Finalmente, la condena final para la mujer es de dos años y dos meses de cárcel: cinco meses de prisión por el delito de fraude a la Seguridad Social y un año y nueve meses por el delito de estafa.

Además de la pena de cárcel, la exdirectora ha sido inhabilitada para trabajar en residencias de mayores durante cinco años y deberá indemnizar al Banco de Santander y a la Fundación San Juan de Dios de Lucena con las cantidades totales defraudadas.