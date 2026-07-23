La cantante argentina actuó este pasado 22 de julio en el BARTS Festival, realizado en la Plaza Mayor del Poble Espanyol

Rosalía se pronuncia tras compartir un vídeo sobre la derrota de Argentina en el Mundial y desatar la polémica: "Perdón"

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María Becerra ha protagonizado uno de los momentos más comentados de su concierto en Barcelona. Este pasado miércoles, 22 de julio, la cantante argentina desplegó la bandera de su país sobre el escenario apenas unos días después de la derrota de la selección albiceleste frente a España en la final del Mundial. Y es que, además,todavía continúa la controversia que ha salpicado a Rosalía por compartir un vídeo que muchos aficionados argentinos interpretaron como una burla hacia su equipo.

El gesto de la artista en su actuación, por sorpresa, fue recibido con una gran ovación por parte del público presente, y no tardó en viralizarse en redes sociales.

Aunque Becerra no realizó ninguna declaración sobre la polémica, muchos seguidores consideran que mostrar la enseña argentina sobre el escenario fue una forma de expresar su orgullo por su país en un momento tan delicado para la afición albiceleste.

Lo que ocurrió en el escenario

Durante el espectáculo celebrado en el BARTS Festival, realizado en la Plaza Mayor del Poble Espanyol, en Barcelona, la intérprete de 'Corazón vacío' interrumpió por unos instantes el desarrollo habitual del concierto para coger una gran bandera argentina y exhibirla ante los miles de asistentes.

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La escena desató una inmediata ovación y los asistentes respondieron con aplausos y vítores mientras la cantante sonreía y recorría el escenario con la bandera sobre los hombros.

El momento no pasó desapercibido y numerosos asistentes lo compartieron en redes sociales, donde ya se ha convertido en uno de los vídeos más comentados de la noche.

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Y es que el gesto llega apenas unos días después de que la propia María Becerra fuera una de las protagonistas de la final del Mundial al interpretar el himno nacional argentino antes del encuentro entre Argentina y España. Finalmente, la selección española logró imponerse y levantar el título mundial, dejando a la albiceleste a las puertas de revalidar el campeonato.

La polémica con Rosalía

El concierto también ha adquirido una lectura especial por el momento en el que se produce. Tras la victoria española en la final, Rosalía compartió en sus redes sociales un vídeo de Mia Khalifa celebrando el triunfo de España mientras sonaba 'La Perla', una canción de la artista catalana.

El problema llegó porque el vídeo incluía un mensaje que muchos usuarios argentinos creyeron que se trataba de una burla hacia su selección tras la derrota mundialista, ya que se leía: "Así suena la vida después de que 'las perlas' hayan sido derrotados".

La publicación provocó una auténtica oleada de críticas en Argentina, donde un sinfín de usuarios acusaron a la artista catalana de reírse del combinado nacional y pidieron incluso boicotear los conciertos que tiene previstos en Buenos Aires.

Ante el revuelo generado, Rosalía eliminó la publicación y quiso aclarar lo sucedido a través de sus redes sociales. La cantante aseguró que compartió el vídeo solo porque sonaba una de sus canciones y que no se había fijado en el texto que lo acompañaba.

En su mensaje pidió disculpas públicamente escribiendo: "Le di a compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía, perdón", antes de añadir que solo siente "amor por Argentina".