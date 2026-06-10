La que fue conocida como la vidente de los famosos en la década de los noventa ha perdido la vida a los 61 años

Miguel Ángel Muñoz rompe su silencio tras la muerte de su madre: "Has vivido con un trastorno mental diagnosticado demasiado tarde"

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La muerte de Cristina Blanco, madre del actor Miguel Ángel Muñoz, a los 61 años, víctima de un infarto en una residencia de Majadahonda, ha devuelto a la actualidad a una de las figuras más singulares de la televisión española de los años noventa.

Conocida como la vidente de los famosos, su vida también estuvo marcada por los escándalos judiciales, los problemas de salud mental, un largo retiro alejado de los focos y una dura enfermedad que acabó con la amputación de una pierna.

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Su nombre estuvo ligado durante años a la prensa del corazón, pero también al del actor, su hijo mayor, que siempre intentó proteger su intimidad incluso en los momentos más complicados de su vida.

De tarotista desconocida a vidente de los famosos

Blanco alcanzó popularidad en la década de los noventa. Su rostro se hizo habitual en programas de televisión como los de María Teresa Campos, donde sus predicciones y lecturas de tarot despertaban tanto fascinación como polémica. Llegó a convertirse en una de las futurólogas más mediáticas del país y contó entre sus clientes a numerosos rostros conocidos de la crónica social.

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Durante aquellos años era una figura omnipresente en platós, fiestas y revistas. Su personalidad y su intuición la convirtieron en un personaje televisivo por derecho propio. Sin embargo, aquella etapa de éxito acabaría desmoronándose con la llegada de diversos problemas personales y judiciales.

Entre 1998 y el año 2000, Cristina y su entonces marido, Miguel Ángel Muñoz, adoptaron a dos niñas: Gabriela y Mabila, y sus padrinos fueron la hija de Laura Valenzuela y Jesús Mariñas.

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La condena que cambió su vida

El gran punto de inflexión llegó en 2007. Cristina Blanco fue condenada a 16 meses de prisión por el robo de tarjetas de crédito en un hotel de Marbella. Aunque finalmente no llegó a ingresar en la cárcel al carecer de antecedentes penales, el daño a su imagen pública fue brutal.

La condena supuso prácticamente el final de su carrera mediática. Las ofertas televisivas desaparecieron y su nombre pasó de ocupar titulares por sus predicciones a hacerlo por sus problemas con la justicia.

Según trascendió después, aquella situación le afectó tanto que derivó en una depresión. Tuvo que ser ingresada en una clínica y fue entonces cuando recibió el diagnóstico de bipolaridad.

El diagnóstico tardío de trastorno bipolar

Tras aquellos difíciles años llegó un diagnóstico que ayudaría a explicar parte de los comportamientos y episodios que habían marcado su trayectoria: el trastorno bipolar. "Estoy muy orgulloso de ella porque salió adelante y a lo largo de los años me ha dado muchas lecciones de vida. Yo estoy muy orgulloso de mi madre. He estado, estoy y estaré siempre con ella, apoyándola, para lo que necesite", reveló el actor a Risto Mejide en 'Viajando con Chester' en 2017.

Tal y como ha revelado ahora su propio hijo en una carta tras conocerse su fallecimiento, la enfermedad fue detectada demasiado tarde.

"Has vivido desde muy joven con un trastorno mental que fue diagnosticado demasiado tarde. Era tan complejo de entender para ti y de apreciar para los demás por enormes capacidades у habilidades sociales, que incluso en nuestro círculo más íntimo nos olvidábamos a diario de la enfermedad y muchas veces nos costaba verte con la empatía suficiente que se le debe tener a una persona enferma", ha contado.

El divorcio

Al mismo tiempo que hacía frente a sus problemas de salud mental, Blanco también vivió la ruptura de su matrimonio con Miguel Ángel Muñoz padre. El divorcio supuso otro golpe en una etapa ya complicada.

Pese a las dificultades, mantuvo siempre una estrecha relación con sus hijos. Además del conocido actor, era madre de Gabriella y Mabilia. Con el paso de los años, los tres se convirtieron en su principal apoyo, especialmente cuando los problemas de salud comenzaron a agravarse.

El propio intérprete ha contado en varias ocasiones que, a pesar de las circunstancias, nunca dejó de estar pendiente de ella.

La retirada definitiva de los medios

Tras el escándalo judicial y el deterioro de su salud, Cristina Blanco decidió desaparecer prácticamente de la vida pública. Durante años apenas se dejaron ver imágenes suyas y rechazó regresar a los platós. Se dedicó a su trabajo como dependienta de perfumería, todo ello lejos de los focos y de su anterior vida.

Según explicó el propio Miguel Ángel Muñoz, una de las razones de ese alejamiento fue proteger la carrera profesional de su hijo y evitar que la atención mediática sobre ella terminara afectándole. La discreción pasó a ser una prioridad absoluta en su vida.

Mientras otras figuras televisivas de su generación continuaban apareciendo en programas y revistas, Cristina eligió el anonimato y una vida mucho más tranquila lejos del foco mediático.

"Gracias por cuidar de mí en lo profesional y por ponerte a un lado de los medios de comunicación hace ya más de 20 años y nunca haber entrado en la rueda de hablar de ti o de otros, a pesar de todas las veces que han hecho todo lo posible para tener un testimonio tuyo, o por muy atractivas que fueran la ofertas que te hacían para hablar de todas las personas que confiaron en ti partes muy íntimas de su vida, siempre mantuviste sus secretos para ti y continuaste con una discreción admirable", ha narrado el actor.

La amputación de una pierna y el deterioro físico

Los últimos años de la exivdente estuvieron marcados por nuevos problemas de salud. En 2023 tuvo que ser hospitalizada y los médicos se vieron obligados a amputarle una pierna debido a una enfermedad previa cuyo problema nunca trascendió públicamente.

La operación supuso un duro golpe para su día a día. Se intentó valorar la adaptación a una prótesis, pero las dificultades físicas y la necesidad de cuidados acabaron haciendo imprescindible su ingreso en una residencia.

Sus últimos años

Desde 2023 ha vivido en una residencia situada en Majadahonda, donde recibía atención médica constante. Allí pasó los tres últimos años de su vida, acompañada por sus hijos y bajo la supervisión de profesionales sanitarios.

Fuentes cercanas al entorno familiar aseguraron que Miguel Ángel Muñoz participaba en las decisiones relacionadas con los cuidados de su madre y acudía a las revisiones médicas para conocer la evolución de su estado de salud.

Pero este pasado fin de semana, cuando parecía haber superado algunas de las crisis más graves que había sufrido en los últimos años, un infarto acabó con su vida. Tenía 61 años.