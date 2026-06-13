Álex García ha descrito a Verónica Echegui como una mujer que dejaba todo su ser a disposición del personaje

La discreta historia de amor de Verónica Echegui y Álex García: de conocerse en un rodaje a su ruptura tras 13 años juntos

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Alex García ha aparecido en el programa 'Historia de nuestro cine' para homenajear a la actriz Verónica Echegui, que falleció el 24 de agosto de 2025 por un cáncer. El especial, que se ha emitido justo cuando sería su 43 cumpleaños, ha contado con personas que la conocieron bien como Paz Moral y Sergio Peris-Mencheta, según informa 'Cadena 100'.

Elena S. Sánchez, la directora de este programa que homenajea a la actriz fallecida, le ha formulado a Álex la siguiente pregunta: "¿Hay algo que creéis que está en todos los personajes de Vero?". A lo que Alex, quien fue pareja de ella durante más 10 años, ha respondido: "Su ser entero puesto a disposición del personaje. Una desnudez absoluta ante cualquier historia y una exposición total a favor del arte".

"Te hacía tener fe verdaderamente en las personas", ha confesado el actor canario

"Ella era así. Era... es... un amor total. Y nos ponía a todos de acuerdo en eso, es muy bonito". Así ha descrito Álex García, con cierto nerviosismo, a la que fue su compañera de vida, Verónica Echegui. Para él, la joven actriz "te hacía tener fe verdaderamente en las personas, porque podía coger a cualquiera y llevarla a su corazón sin que se diera cuenta".

Sergio Peris-Mencheta también se ha sumado a esos halagos dedicados a la actriz: "Da la sensación de que era un ser que vino a este mundo sabiendo que no iba a estar mucho tiempo y decidió aprovechar cada segundo. Es fácil pensarlo ahora, con perspectiva, porque cuando lo estás viviendo no te das cuenta. Pero Verónica nos enseñó algo fundamental: que la vida hay que vivirla intensamente, sin reservas".

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Una historia de amor que comenzó en 2010

La historia de Verónica y Álex comenzó en 2010 durante el rodaje de la película 'Seis puntos sobre Emma'. Su relación acabó traspasando la pantalla y se convirtió en una de las relaciones más sólidas y discretas del panorama artístico español.

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Desde el primer momento surgió una complicidad especial entre ellos. Ambos compartían una forma parecida de entender la profesión: alejados del ruido mediático, volcados en sus personajes y comprometidos con su trabajo. Mientras muchas parejas famosas convertían su vida privada en un escaparate, ellos optaron por proteger su intimidad.

Pero a finales de 2023, ambos decidieron poner fin a su relación sentimental. La ruptura se produjo de manera discreta y sin polémicas, manteniendo el respeto y el cariño que habían construido durante tantos años.