Pese a que no forma parte de la Casa Real noruega, el caso ha causado gran interés mediático debido a su condición como primogénito de la futura reina del país

Última hora sobre Marius Borg, el hijo de Mette-Marit: condenado a cuatro años de cárcel por violación y malos tratos

Compartir







La justicia noruega ha puesto punto final a uno de los procesos judiciales más mediáticos de la historia del país. Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit, ha sido condenado este lunes, 15 de junio, a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de varios delitos graves, entre ellos dos violaciones, malos tratos y otras infracciones relacionadas con violencia y comportamiento abusivo.

La sentencia, dictada por el Tribunal de Distrito de Oslo, llega después de un largo procedimiento judicial que ha mantenido en vilo a Noruega durante meses y que ha supuesto una crisis sin precedentes para la monarquía del país.

Marius, de 29 años, no forma parte oficialmente de la Casa Real, pero su condición de hijo de la futura reina ha convertido el caso en un asunto de gran interés mediático desde el primer momento.

De qué ha sido condenado

El tribunal ha considerado probado que Høiby cometió dos violaciones contra mujeres que se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad. Uno de los episodios se remonta a 2018 y ha sido respaldado por material audiovisual presentado durante el juicio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El segundo caso corresponde a unos hechos ocurridos en 2024, cuando la víctima estaba afectada por el consumo de alcohol y medicación para dormir.

Además, ha sido condenado por maltratar a una expareja, la influencer noruega Nora Haukland, así como por otros episodios de violencia, grabaciones sin consentimiento y quebrantamiento de órdenes de alejamiento.

No obstante, el tribunal lo ha absuelto de otras dos acusaciones de violación al considerar que no existían pruebas suficientes para condenarlo más allá de toda duda razonable.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El motivo por el que no ha acudido al tribunal

Uno de los aspectos más llamativos no solo ha sido la sentencia, sino también la ausencia de una imagen de Marius en el tribunal. Aunque, lo cierto, es que ni siquiera ha estado presente en la sala para conocer su condena.

Mientras los jueces han revelado el veredicto, Høiby ha seguido el acto a través de una videoconferencia desde la cárcel en la que permanece bajo custodia. Y su 'desaparición' ha generado inmediatamente preguntas dentro y fuera del país.

Según ha confirmado el Tribunal de Distrito de Oslo, el motivo por el que el condenado no se ha personado es debido a los problemas de salud que ha presentado en los últimos días. Las autoridades judiciales aceptaron que no compareciera físicamente y autorizó su participación a distancia.

Esta pasada semana, el hijastro del príncipe Haakon tuvo que ser ingresado en el hospital por su delicado estado de salud, motivando esta medida excepcional y obligándole a abandonar durante unas horas la prisión para permanecer bajo supervisión médica.

Hasta el momento se desconoce el diagnóstico concreto del joven.

Su ausencia se ha producido además en un momento especialmente delicado para el entorno familiar de Høiby. Su madre atraviesa una grave crisis de salud derivada del empeoramiento de la fibrosis pulmonar que padece desde hace años. De hecho, se encuentra en lista de espera para un trasplante de pulmón, una noticia que ha conmocionado al país.

Los abogados de Marius habían intentado previamente obtener su puesta en libertad provisional alegando precisamente la necesidad de acompañar a su madre durante este proceso médico. La petición fue rechazada por los tribunales noruegos, que consideraron que seguía existiendo riesgo de reincidencia y que debía permanecer en prisión preventiva hasta la resolución definitiva del caso.

Decenas de cargos en su contra

El caso de Marius, además de dar la vuelta al mundo por su vínculo con la familia real noruega, también ha llamado especialmente la atención debido al elevado número de acusaciones.

La investigación llegó a reunir cerca de 40 cargos relacionados con violaciones, agresiones, amenazas, violencia doméstica, delitos sexuales, infracciones de tráfico, posesión y transporte de drogas y vulneración de órdenes de alejamiento.

Durante el proceso, que se prolongó durante siete semanas, la Fiscalía presentó cientos de pruebas, incluidos mensajes, fotografías y vídeos.

Los fiscales solicitaron una pena de siete años y siete meses de prisión, mientras que la defensa reclamó una condena inferior y la absolución de los cargos de violación. Finalmente, el tribunal ha optado por una pena de cuatro años.