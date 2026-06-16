Celia Molina 16 JUN 2026 - 07:15h.

Tim Payne, el futbolista que se ha hecho viral y ya tiene 5,7 millones de seguidores en Instagram, está casado y tiene un hijo

Quién es Tim Payne, el futbolista que Argentina ha hecho viral: pasó de ser un desconocido a tener 4,3 millones de seguidores

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El Mundial de Fútbol ha comenzado y se extenderá hasta el próximo 19 de julio, día en el que se jugará la gran final en el área metropolitana de Nueva Jersey. En las redes sociales, los contenidos relacionados con este torneo que, este año, se juega entre Estados Unidos, México y Canadá, ya se han disparado, empezando por un divertido challenge en torno a uno de sus jugadores.

Gracias a la petición del influencer argentino Valen Scarsini, conocido como 'el Scarso', que buscó quién era el jugador menos conocido de las 48 selecciones, el futbolista neozelandés Tim Payne pasó de tener apenas unos 4.000 seguidores en Instagram a los 5.7 millones con los que cuenta en solo unos días.

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Su mujer es fotógrafa profesional en bodas y comuniones

La misión estaba clara: bombardear con 'me gustas' la cuenta de este desconocido futbolista de 32 años, que debuta este martes como defensor de su selección contra Irán, hasta hacerlo viral. Y, para conseguirlo, el creador de contenido argentino creó un vídeo con una canción en la que ensalzaba a Payne, frente a otros jugadores estelares como Lamine Yamal y comparándolo con Di María.

Ahora que ya se ha hecho viral, y que será una de las grandes sensaciones del partido de hoy de Nueva Zelanda, queremos saber más de este atractivo jugador, que ha sido bautizado como un "héroe" en las redes sociales, bajo el lema 'Todos somos Tim Payne'. Su éxito ha sido mayor entre la comunidad latinoamericana y, por ello, a través de un vídeo, se ha dirigido en español a sus fans:

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Padres de un bebé de 11 meses llamado Brooklyn

"Hola a todos, muchas gracias a mis fans y, especialmente a mi chico favorito, 'el Scarso'. Hablo en español porque mi pareja, Michelle, lo habla y queremos que nuestro hijo de 11 meses, Brooklyn, también hable español, además de inglés. Sé que muchos de mis seguidores son también de España y por eso estoy intentando dar todo de mí", ha declarado Payne, dando algunos datos importantes de su vida privada.

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Su esposa es, efectivamente, Michelle Peters, una influencer y fotógrafa profesional de 32 años que trabaja, sobre todo, en bodas, comuniones y eventos sociales en Wellington. Ella también nació en Nueva Zelanda pero, al ser su madre de Costa Rica, se mudó allí cuando tenía 10 años, motivo por el que domina el español a la perfección.

En su cuenta de Instagram, documentó el proceso de su embarazo, así como el nacimiento de su hijo, que todavía es un pequeño bebé. Y, para darle aún más fuerza a la viralidad de su marido, también se unió al challenge y publicó un vídeo en el que cantaba la canción diseñada por 'el Scarso'. Todo por seguir sumando seguidores en la cuenta más viral de este Mundial.

Aunque se ha hecho mundialmente conocido ahora, lo cierto es que Tim Payne ya tenía un impresionante currículum. Ha representado a Nueva Zelanda desde las categorías juveniles, disputó los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se coronó campeón de la Copa de las Naciones de la OFC en 2024 y acumula más de 50 partidos internacionales con la selección mayor.