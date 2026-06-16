Zendaya ha arrasado en su primera aparición en Madrid junto a su marido Tom Hollad

La reacción de Tom Holland y Zendaya al ver unos 'ninjas' durante la promoción de la película de 'Spider-Man' en Madrid

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MadridMadrid se ha convertido en las últimas semanas en la capital de la fama. Tras la residencia de Bad Bunny y la visita del papa, dos de los grandes actores de Hollywood se encuentran en la ciudad para promocionar una de las películas más esperadas de este año. Inmersos en la promoción de 'Spider-Man: Brand New Day', Zendaya y Tom Holland han revolucionado Madrid.

Con una agenda completamente cerrada y marcada por la promoción de esta nueva película, la pareja intenta sacar hueco entre sus compromisos laborales y se han dejado ver por las calles de Madrid disfrutando de algún plan de ocio. Uno de ellos fue la cena que el matrimonio disfrutó en el restaurante madrileño Trèsde el pasado sábado 13 de junio a última hora de la noche.

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Zendaya, de compras por Madrid

Tras esta jornada gastronómica, Zendaya también ha querido sacar tiempo para disfrutar de una sesión de compras en Las Rozas Village. La actriz fue vista por las calles del exclusivo centro comercial al aire libre ubicado en el municipio de Las Rozas, a unos 30 minutos del centro de Madrid.

Vistiendo una camiseta básica blanca y unos vaqueros, la actriz protagonista de 'Euphoria' no dudó en pararse y en saludar a varios seguidores que le pidieron foto en esta jornada de compras. Entre una de esta seguidoras se encontraba la estilista y comunicadora de moda Erea Louro.

La estilista y escritora ha sido una de las que ha decidido compartir este encuentro casual con la actriz del momento.

"El día que conocí a uno de mis Iconos de estilo. Es una de las protagonistas de mi libro: Iconos de estilo, de Cleopatra a Zendaya, así que aproveché la oportunidad para decírselo y agradecerle la inspiración. Ha sido monísima. Vaya sorpresa de lunes en que yo estaba paseando por Las Rozas Village", escribía en sus redes sociales Erea Louro.

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Se da la casualidad de que Zendaya aparece en el libro que la estilista escribió y que justo llevaba encima en ese mismo momento. Por eso, Erea Louro no lo dudó y aprovechó la ocasión para mostrarle su obra literaria. Gesto que Zendaya agradeció como bien muestran en las imágenes compartidas por la estilista.

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La visita de Tom Holland y Zendaya en Madrid

Zendaya y Tom Holland han protagonizado este lunes su primera aparición pública en España para presentar su nueva película, 'Spider-man: Brand New Day' en un photocall que se ha celebrado en el exclusivo hotel Four Seasons.

Y al margen de su complicidad, de sus miradas y sonrisas cómplices, y de la felicidad que desprenden después de su boda, lo más comentado de la multitudinaria presentación -en medio de una nube de cámaras tanto nacionales como internacionales- ha sido el espectacular look con el que la protagonista de 'Euphoria' ha demostrando por qué está considerada una de las actrices mejor vestidas del star system.

Deslumbrante, Zendaya ha escogido para su primer acto en la capital un estilismo impecable protagonizado por un vestido con reminiscencias españolas; un diseño negro de Christian Cowan con cuerpo ajustado tipo corsé con escote corazón palabra de honor, y falda asimétrica de flecos con abertura lateral infinita con la que ha presumido de piernas. Lo ha combinado con stilettos al tono de taconazo, pendientes largos y su pelo corto peinado con un efecto 'wet' que potenciaba sus rasgos y su impresionante belleza.

Durante estos días la pareja -que este domingo disfrutó de una cena a base de productos españoles en un pequeño restaurante del madrileño barrio de La Latina- tendrá una agenda de lo más intensa en nuestro país con la promoción de esta nueva película de Spiderman.

La cena de Zendaya y Tom Holland por el barrio madrileño de La Latina

Por eso, la pareja aprovecha cada momento que puede para poder desconectar y disfrutar de un momento de ocio. Uno de estos planes que intentan aprovechar con su intensa agenda fue cuando los dos actores aparecieron por la puerta del restaurante madrileño Trèsde el pasado sábado 13 de junio a última hora de la noche.

En conversación telefónica con Gastro, los socios de este establecimiento situado en plena Cava Alta, 17, en el famoso barrio madrileño de La Latina, nos confirman tan agradable visita. "Fue del todo inesperado, ella llamó por teléfono tras vernos en una app que no conocíamos", nos dicen. "De hecho, llegaron muy tarde, casi al cierre, pero como eran ellos y el personal quería, decidimos atenderles y fueron muy amables y educados, incluso accedieron a hacerse la foto", añaden.

Para salvaguardar la intimidad de sus clientes, no comparten qué platos concretos pidió la pareja para esta cena romántica y tranquila en Madrid, pero sí que confirmaron a Gastro que pidieron su fórmula EPP, un menú formado por entrante, principal y postre por 51€ al que puedes añadir armonía de vinos, con tres copas, por 25€ más y snacks por 5 o 10€ entre los que encontrarás ostras y anchoas. Toda una experiencia gastronómica "marcada por el producto, la temporada y una cocina con raíz local" que define su filosofía.